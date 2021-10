A 3 viene scoperta dallo stilista Jean-Paul Gaultier mentre andava all’asilo, a 6 viene eletta “bambina più bella del mondo” e oggi, a 20, Thylane Blondeau è una delle modelle più richieste e pagate. Figlia della showgirl e conduttrice Véronika Loubry e dell’ex calciatore Patrick Blondeau, da quando è piccolissima non si è più fermata, collezionando una serie infinita di copertine, sfilate, campagne pubblicitarie e persino una linea per l’infanzia che porta il suo nome.

Da “bambina più bella del mondo” a protagonista della moda perché, nonostante non sia altissima (168 cm), con quel viso d’angelo, gli occhioni blu e quella bocca sexy e imbronciata, Thylane Blondeau è irresistibile. Ed è tornata a sfilare laddove tutto è cominciato, alla Paris Fashion Week spring-summer 2022: a 4 anni aveva sfilato per Jean-Paul Gaultier, 16 anni dopo per Etam.

Thylane Blondeau oggi, super sexy alla Paris Fashion Week

Quando Thylane Blondeau era piccola, le sue foto per la pubblicità, con abbigliamento e trucco per adulti, sollevarono molte polemiche sulla sessualizzazione precoce delle bambine nel mondo della moda, come ricostruisce il sito Di Lei. “L’unica cosa che mi sconvolge di quelle foto è la collana che Thylane indossa, del valore di 3 milioni di euro”, fu il commento di sua madre, volto della televisione francese e oggi stilista e designer.





Ora Thylane Blondeau, che è nata il 5 aprile del 2001 ad Aix-en-Provence, in Francia e soli 10 anni fu scelta da Tom Ford come modella per Vogue Francia (fu la più giovane modella ad aver mai posato per la rivista), si è presentata in passerella fasciata in lingerie sexy, mostrando i suoi addominali tesi e le spalle toniche in un reggiseno incrociato e slip di pizzo nero all’evento Etam durante la settimana della moda di Parigi.

La “bambina più bella del mondo” si trasformata in una donna altrettanto bellissima e sicura di sé, con una carriera che sembra inarrestabile nel mondo della moda. Nel 2o18 la modella francese è stata anche eletta “volto social”. Inoltre ha collaborato per la campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana a Capri e ha recitato nel film Belle & Sebastian: The Adventure Continues.