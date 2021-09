Torna a parlare Thomas Markle, il papà di Meghan. I due hanno interrotto il rapporto padre/figlia nel 2018, alla vigilia delle nozze con il principe Harry, perché il padre ha incassato del denaro per farsi fotografare mentre sceglieva l’abito da cerimonia e ha permesso ai giornali di pubblicare della corrispondenza privata fra lui e Meghan.

Pertanto era stato quindi stato escluso al tempo dalla lista degli invitati alla cerimonia. Da allora Thomas Markle, che attualmente vive in Messico, ha lasciato delle lettere all’ingresso di casa di Meghan e Harry e ha chiesto anche l’intercessione della sua ex moglie Doria Ragland, la madre di Meghan nel tentativo di riallacciare il legame con la figlia. Tuttavia Meghan è stata abbastanza chiara durante la famosa intervista con Oprah Winfrey: in quell’occasione ribadì che non c’è alcun modo per riconciliarsi.

Ora Thomas Markle ha nuovamente accusato Meghan e Harry: impediscono ai loro figli di ricevere l’affetto dei nonni. Il padre della Duchessa di Sussex è stato molto duro nei confronti della coppia e ha reputato il loro comportamento come “terribilmente ingiusto”. Thomas non si è riferito solo a sè stesso, ma anche al Principe Carlo. Attualmente l’unica persona che invece può vedere i nipotini è Doria, la mamma di Meghan. Thomas Markle è stato intervistato dal programma Sunrise di Channel 7 e ha affermato che i due nipotini Archie e Lilibet sono stati privati di vedere tutti i loro nonni, così come il resto dei parenti.





In tutti i casi Markle senior non vuole intraprendere un’azione legale contro la figlia e il genero in quanto non vuole “usare i bambini come pedine”. “Ho ricevuto offerte pro bono da diversi avvocati, abbiamo il diritto di fare causa per vedere i nostri nipoti”, Thomas Markle ha raccontato che molti professionisti l’hanno contattato nel corso degli ultimi mesi. “Non farò causa per vederli perché non voglio usare i miei nipoti. Sono solo bambini! Aspetterò”.

Non è poi un mistero che Meghan Markle si sia voluta allontanare dal padre, Thomas. Anzi, tutto è avvenuto a seguito di un litigio, poco prima delle nozze reali con Harry: proprio per questo motivo, non è stato presente nel giorno più speciale della vita della figlia. Allo stesso tempo, la Markle ha voluto mettere un punto con la sorellastra e con altri parenti, che più volte l’hanno praticamente accusata, tramite i giornali, di essersi montata la testa e di aver dimenticato le sue radici.