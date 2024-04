Tempi bui per la Royal Family, dopo le malattie di Re Carlo e Kate ora la tragedia. Nelle ultime settimane si è molto parlato delle condizioni di salute del sovrano. Le ultimissime non sono incoraggianti. Il giornalista Tom Skyes ha riferito: “Non sta andando bene. Sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere, la situazione è questa ed è brutta, ma è comunque la verità“.

Per quanto riguarda, invece, Kate Middleton pare che la situazione sia più rassicurante. Le recenti apparizioni in pubblico di un sorridente principe William lascerebbero intendere che le cure stanno funzionando. Proprio recentemente la principessa ha pubblicato una foto del figlio Louis in occasione del suo sesto compleanno. Ora, però, i reali sono scossi da una notizia tremenda.

Morto per overdose l’ex fidanzato della principessa Beatrice di York

Il corpo senza vita di Paolo Liuzzo, ex fidanzato della principessa Beatrice di York (oggi sposata con Edoardo Mapelli Mozzi), è stato trovato nel suo hotel a Miami. I due sono stati insieme circa un anno, dal 2005 al 2006. A quel tempo lei aveva solo 17 anni, lui 24. La fine della relazione fu dovuta, tra l’altro, all’accusa di omicidio colposo di Jonathan R. Duchatellier che Liuzzo ha dovuto affrontare.

L’accusa fu poi ridotta ad aggressione e percosse, ma la storia con Beatrice di York giunse al termine. Proprio in queste ore è arrivata la notizia della morte di Paolo Liuzzo, cosa che ha gettato Beatrice nello sconforto, “è devastata” hanno fatto sapere. In realtà la morte sarebbe avvenuta intorno a febbraio, ma è stata resa nota solo adesso.

Non sono ancora chiare le circostanze del decesso di Paolo Liuzzo. C’è chi parla di suicidio. A quanto pare la polizia di Miami ha riferito che “è stata indagata come morte per overdose“. In questo periodo Beatrice, che sicuramente sarà stata informata per tempo, non ha mai parlato della scomparsa dell’ex fidanzato, con ogni probabilità per non aggiungere ulteriore clamore attorno alla famiglia reale.

