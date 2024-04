Il principe Harry non lascerà mai Meghan Markle perché nutre per lei un amore “ossessivo” e hanno un matrimonio “buono e forte”. Lo sostiene la biografa reale Ingrid Seward, aggiungendo che la duchessa di Sussex resterà felicemente con il marito “fintanto che avrà il controllo”. Parlando con il Sun, ha spiegato: “Penso che Harry abbia un amore ossessivo per Meghan. Non credo che la lascerà mai. Lei ha il controllo e penso che finché lo avrà sarà felice. Penso che il loro sia un buon matrimonio e che siano molto felici. Chi non lo sarebbe in quella splendida casa e con due adorabili bambini?”.

I commenti dell’esperta arrivano dopo che Harry e Meghan sono stati visti nel fine settimana a Wellington, in Florida, per le riprese di uno dei loro programmi Netflix, che alzerà il sipario su uno degli sport più esclusivi al mondo, il polo. I Sussex si tenevano per mano sul campo e sorridevano ai fotografi. La coppia è stata poi vista scambiarsi un dolce bacio. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha detto che questo gesto mostra quanto siano simili Meghan e Harry.

Meghan Markle non porta più l’anello di fidanzamento

Ma in queste ore, dopo le dichiarazioni di Ingrid Seward, l’attenzione dei fan della royal family è finita sulla collezione dei gioielli della moglie di Harry, tra cui spicca l’anello di fidanzamento che l’ex attrice on porta più da otto mesi. Questa assenza dall’anulare di Meghan Markle non è sfuggita agli occhi vigili degli appassionati del gossip, che hanno iniziato a motivare questa scelta di non indossare il prezioso regalatole dal marito in occasione del loro fidanzamento.

Secondo alcuni appassionati di gossip l’assenza dell’anello significherebbe una crisi tra i due. Voci che ovviamente al momento non trovano alcun riscontro. A disegnare l’anello è stato lo stesso principe Harry: si tratta di un anello con tre diamanti, di cui quello centrale a taglio cushion di 2,5 carati che arriva dal Botswana, un paese caro alla coppia, affiancato da due diamanti provenienti da una spilla appartenente alla collezione personale di gioielli della madre di Harry, Dianam, su montatura di oro giallo.

Alcuni anni dopo il fidanzamento, la fascia d’oro giallo è stata sostituita da una in diamanti. Il valore? Dipende dalla purezza dei diamanti, ma in ogni caso lo si può immaginare compreso tra i 200 e i 350mila euro.