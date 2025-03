La notizia che scuote il mondo della moda è arrivata poco fa e riguarda Donatella Versace. Una notizia che segna la fine di un’era annunciata dalla stessa direttrice creativa della Maison fondata dal fratello Gianni nel 1978. “Spero di averti reso orgoglioso finora”, scrive la 69enne a corredo di una serie di scatti che raccontano la storia di Versace. E ovviamente il suo rapporto con Gianni, assassinato nel 1997 a Miami, Florida.

Donatella Versace lascia la direzione creativa e nell’annunciare il suo addio dedica la sua avventura proprio al fratello. Come spiegato dalla Capri Holdings Limited, gruppo globale di moda di lusso che controlla il brand “la chief creative officer, Donatella Versace, assumerà il ruolo di chief brand ambassador a partire dal 1° aprile 2025”, si legge in una nota.

Donatella Versace, si chiude un’era: l’annuncio

Al posto di Donatella Versace arriva Dario Vitale, che “si unisce al brand da MiuMiu, dove era precedentemente Design and Image Director”. Nel suo nuovo ruolo, Donatella si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza di Versace e rimarrà advocate del brand a livello globale. E si è detta entusiasta dell’arrivo del suo erede.

“È sempre stato importante per me – le sue parole – Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l’ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi. Voglio ringraziare il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti di Versace con cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni. È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l’eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po’ del suo spirito e della sua tenacia. Nel mio nuovo ruolo di chief brand ambassador, rimarrò la più appassionata sostenitrice di Versace, che è parte del mio Dna ed è sempre nel mio cuore”.

Dario Vitale ha iniziato il suo percorso nella moda a Milano e la sua carriera decolla quando entra nell’ufficio stile del gruppo Prada. Nell’autunno del 2023 la svolta: viene nominato Design Director di Miu Miu al posto di Fabio Zambernardi, storico braccio destro di Miuccia. A gennaio 2025, Vitale lascia il testimone a Francesca Nicoletti, tutt’oggi a capo dell’ufficio stile del brand e dal 1 aprile entrarà in Versace come Chief Creative Officer.