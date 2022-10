Samantha Cristoforetti ferita nello spazio. Si sta per concludere la missione di AstroSamantha sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), di cui ha assunto il comando lo scorso 28 settembre, divenendo la prima donna europea a ricoprire questo importante incarico.

Secondo quanto riportato dall’agenzia spaziale Nasa, la partenza della Crew Dragon Freedom, con a bordo anche gli americani Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins, è prevista nella notte, all’1:05 italiane del 13 ottobre.La Nasa ha anche precisando che l’ammaraggio è previsto alle 23:41 italiane del 13 ottobre nell’area compresa tra il Golfo del Messico e l’oceano Atlantico al largo dalle coste della Florida.

Samantha Cristoforetti ferita nello spazio: ha un cerotto in fronte

Da quando ha assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti ha pubblicato tanti video che mostrano come si vive in assenza di gravità. Dalla preparazione del cibo, sulla pulizia del corpo come il taglio delle unghie, il lavaggio dei denti, dei capelli e quella che sostituisce la doccia. O come funziona il ciclo mestruale.

Ma anche altri video in cui l’astronauta mostra come ci si allena o le ‘capriole’ che la stazione orbitante compie nello spazio con l’aiuto di un giroscopio. “Ogni orbita della Stazione Spaziale fa una capriola nello spazio. Dai un’occhiata a come possiamo usare un giroscopio per rappresentarlo”, ha scritto su Twitter dove pochi giorni fa ha pubblicato anche un video che riproduce la celebre scena del film 2001 Odissea nello spazio, momento in cui Samatha Cristoforetti si è ferita.

A catturare l’attenzione dei tantissimi follower che la seguono è stato un vistoso cerotto sulla fronte dell’astronauta italiana. Samantha Cristoforetti si è ferita nello spazio ed è apparsa con il cerotto vistoso ma sempre sorridente come sempre. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è intervenuta e ha spiegato, rassicurando tutti i suoi follower, che l’astronauta ha preso solo una piccola botta ma che è tutto a posto. “Ha preso solo una piccola botta, è tutto a posto”. Ma quando è successo? Samantha ha dedicato il suo personale omaggio al capolavoro di Stanley Kubrick “2001: Odissea nello spazio“.