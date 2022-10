“La regina è malata”. Letizia di Spagna, dal palazzo la conferma ufficiale: cosa ha e le sue condizioni

Brutte notizie per la regina Letizia di Spagna, che è malata. Se n’era parlato già tempo fa, nel senso che erano emerse indiscrezioni sul suo stato di salute alla luce anche di alcuni atteggiamenti insoliti avuti dalla donna. E ora la stessa famiglia reale ha confermato tutto, infatti le è stata proprio diagnosticata una malattia che provoca non pochi problemi e fastidi fisici. La speranza è che possa riprendersi al più presto, anche se questo è inevitabilmente uno dei momenti più complicati per lei.

Nell’ultimo periodo si era subito compreso che la regina Letizia di Spagna fosse malata. Infatti, erano state notate delle vere e proprie smorfie, derivanti dal forte dolore che stava sopportando, ma nessuno era riuscito ancora a capire che cosa potesse avere. La casa reale spagnola ha fatto finalmente luce sull’accaduto e ha anche riferito il nome esatto della patologia, che la sta attanagliando. E potrebbe essersi una causa ufficiale alla base di questa malattia inaspettata.

Leggi anche: “Non si perdonerà mai”. Principe Harry e quell’invito della regina a cui non ha risposto





La regina Letizia di Spagna è malata: ha il neuroma di Morton

La diagnosi sulla regina Letizia di Spagna, ormai ufficialmente malata, è stata dunque fornita dalla famiglia reale che ha voluto informare non solo tutti i sudditi iberici ma anche il resto del mondo. La moglie di re Felipe VI ha un male che è considerato debilitante. La sovrana ha da poco festeggiato il suo 50esimo compleanno e non si sarebbe mai aspettata di dover già fare i conti con uno stato fisico tutt’altro che rassicurante. Nei casi più seri, e non sappiamo quanto sia ora grave, potrebbe essere necessaria un’operazione.

Dunque, la regina Letizia di Spagna ha il neuroma di Morton, ovvero una malattia che interessa il piede e in particolare il terzo nervo digitale comune. Presumibilmente la situazione potrebbe essere peggiorata, a causa del suo prolungato utilizzo di scarpe abbastanza strette e con il tacco alto. Infatti, si è saputo che lei non potrà per ora indossarle e dovrà anche usare plantari e cuscinetti per diminuire la problematica e soprattutto il dolore. E il sito Humanitas ha anche elencato i sintomi ricorrenti di questa patologia.

Humanitas ha scritto che chi ha il neuroma di Morton ha un dolore trafittivo come una scossa elettrica e può essere legato anche al formicolio. Se le dimensioni dovessero andare oltre i 4 e i 5 millimetri si può optare per un’operazione chirurgica. Inoltre, la convalescenza e la guarigione hanno tempi brevi e poi si può riprendere regolarmente la vita quotidiana.