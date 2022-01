Grave lutto per la regina Elisabetta, è il terzo nel giro di un mese: “Era una persona meravigliosa”

Nuovo terribile lutto per la Regina Elisabetta a poche settimane dal decesso, a 90 anni, di Lady Farnham, amica intima della Regina Elisabetta che l’ha sostenuta per decenni, in particolare sedendo accanto al monarca durante le celebrazioni del Giubileo di Diamante nel 2012, quando il principe Filippo non ha potuto partecipare.

Da sempre amiche, Lady Farnham è morta quattro giorni dopo Natale all’età di 90 anni. Una notizia che segue la morte di Ann Fortune FitzRoy, la duchessa di Grafton, all’età di 101 anni il 3 dicembre e quella del marito, il principe Filippo, ad aprile. Dopo Lady Farnham, sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, un importante banchiere della City e pari irlandese morto nel 2001, la regina è stata colpita da un altro lutto.

Ivor Herbert, giornalista e allenatore di corse e amico di lunga data della regina Elisabetta è scomparso all’età di 96 anni. Herbert è morto il 5 gennaio, ma la notizia è stata confermata solo l’11 gennaio 2022 dal Times. Secondo il Daily Mail, il 96enne, ex ufficiale delle Coldstream Guards era amico di Sua Maestà ed era un visitatore abituale della tenuta di Balmoral in Scozia. È stato lui ad allenare il cavallo che nel 1957 vinse la Cheltenham Gold Cup.





Non solo, è di Ivor Herbert la sceneggiatura di The Great St.Trinian’s Train Robbery, La rapina più scassata del secolo, film comico genere comico del 1966, diretto da Sidney Gilliat, Frank Launder, con Eric Barker e Dora Bryan. Film basato su un fatto realmente accaduto tre anni prima l’assalto al treno postale Glasgow-Londra.

Ivor Herbert ha lavorato per il Sunday Express e nel 1980 al Mail on Sunday, diventando il principale scrittore di viaggi e redattore di corse del giornale. In collaborazione con Yorkshire TV, ha realizzato numerosi documentari sulle corse e ha anche collaborato con la Principessa Anna nel suo libro del 1991 Riding Through My Life.