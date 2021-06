Nei giorni scorsi Harry e Meghan Markle hanno annunciato l’arrivo della secondogenita, che è stata chiamata Lilibet Diana. In attesa di vedere la sua prima foto è uscita fuori una notizia che riguarda la regina Elisabetta. La coppia si recherà comunque in Inghilterra a luglio, nonostante i problemi e le divergenze con la famiglia reale. Saranno messi da parte i momenti di tensione per onorare la memoria di Lady Diana, infatti ci sarà l’inaugurazione di una statua dedicata alla mamma di Harry e William.

Si è vociferato in questi giorni di una monarca non proprio felice del nome dato alla bimba, infatti Lilibet è il soprannome con la quale è chiamata a corte. Ma, nonostante dunque non sia proprio entusiasta della scelta dei genitori, non farà ricadere il suo presunto nervosismo sulla pronipote. Infatti, sarebbe pronta a farle un regalo da sogno, che lascerebbe tutti a bocca aperta. Un gesto inaspettato, che garantirebbe alla figlia di Harry e Meghan un’attenzione mediatica decisamente oltre le attese.

La regina Elisabetta non avrebbe più dubbi a riguardo e avrebbe preso l’importante decisione di cedere a Lilibet Diana un oggetto davvero a lei molto caro. A rivelare questa indiscrezione ci ha pensato Grant Mobley, ovvero il gemmologo ed esperto di diamanti. Si tratta di una cosa molto preziosa e Harry e Meghan Markle non potrebbero fare altro che ringraziare vivamente la sovrana. Mancano al momento le conferme ufficiali, ma pare vicinissima questa scelta clamorosa della regina d’Inghilterra.





Secondo quanto riferito da Mobley, la regina Elisabetta sarebbe in procinto di regalare la Spilla col Fiore di Botswana, uno dei gioielli più belli e preziosi della sua stratosferica collezione. Si tratta più nello specifico di una spilla che è ricolma di undici diamanti naturali e che le è stata a sua volta regalata dal presidente del Botswana, Festus Mogae. Il prezioso starebbe per finire nelle mani di Harry e Megha Markle, che dovranno poi consegnarla alla piccola Lilibet Diana quando diventerà più grande.

Intanto, secondo la nuova biografia di Matthew Dennison su Sua Maestà pare proprio che sia stato il figlio Carlo a far arrabbiare Elisabetta. Proprio mentre fervono i preparativi per il Giubileo del 2022, sarebbero avvenute delle discussioni piuttosto accese tra Carlo e la regina. Tutto è incentrato sulla monarchia e la necessità di modernizzazione che sarebbe stata avanzata dal principe Carlo.