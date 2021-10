“È la prima volta”. La regina Elisabetta non lo aveva mai fatto. Alla cerimonia si è presentata così

È sempre Elisabetta II la royal più amata dagli inglesi. Secondo il nuovo sondaggio di YouGov – che ha intervistato un campione di inglesi a gennaio, marzo e ottobre – la regina è sempre al primo posto con l’80% di gradimento dei suoi sudditi.

The Queen è seguita dal principe William e Kate Middleton (78% e 75% di approvazione), brusca scivolata per Harry e Meghan Markle. Rispetto allo scorso aprile Harry passa dal 43% al 34% del gradimento popolare, Meghan perde meno, tre punti (dal 29% al 26%) ma in compenso accumula più giudizi negativi (65% contro il 59% del marito).

Elisabetta II, all’anagrafe Elizabeth Alexandra Mary, nata a Londra il 21 aprile 1926, siede sul trono britannico dall’età di venticinque anni, dal 2 giugno 1953, giorno della sua incoronazione nell’Abbazia di Westminster e a distanza di 68 anni si è presentata in chiesa come nessuno l’aveva mai vista.





La regina Elisabetta ha partecipato alla cerimonia di ringraziamento per il centenario della Royal British Legion e per la prima volta aveva con sé un bastone da passeggio. È la prima volta che succede tanto più in un’occasione pubblica, o meglio, era già capitato nel 2003 e 2004 main quella occasione lo aveva utilizzato dopo un intervento al ginocchio.

95 anni compiuti il 21 aprile, la monarca e patrona dell’organizzazione benefica delle forze armate, era accompagnata dalla figlia, la principessa Anna e ovviamente il fatto che avesse un bastone non è passato inosservato. Il Daily Mail, citando fonti interne a Buckhingam Palace, ha riportato che la sovrana ha usato il bastone ”solo per comodità” per la prima volta, senza alcun motivo medico.