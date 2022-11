Re Carlo III, choc nella famiglia reale. La notizia viene riportata su Daily Mail, correndo veloce tra i fan della Royal Family. Sarebbe stata presa una decisione inappellabile nei riguardi del principe Andrea, emessa pochi giorni della morte di Elisabetta II.

La decisione di Re Carlo III sulla sorte del principe Andrea, coinvolto nello scandalo sessuale e pedofilo di Jeffrey Epstein. Il principe, riporta ancora il Daily, sarebbe “distrutto”, “a pezzi”, al punto da temere persino “per la sua salute”. Stando a quanto riportato sulla testata giornalistica, il duca di York non servirà più la Corona britannica. Dopo la decisione di Re Carlo III, riferiscono le fonti, il principe Andrea avrebbe reagito con il pianto, versando in preoccupanti condizioni di salute.

Leggi anche: “La vendetta è servita”. Harry e Meghan, dura risposta a Re Carlo III dopo l’ultima provocazione





La decisione di Re Carlo III sul principe Andrea nella Royal Family: “È finita”

Il duca di York, secondo quanto sostenuto dagli insider, avrebbe sperato fino all’ultimo di tornare a svolgere i suoi doveri pubblici, riconquistando i titoli e i patronati perduti dopo lo scandalo Epstein, ma per lui pare sia ancora tempo di fare i conti con il passato. Uno scandalo, pagato a caro prezzo, anche alla luce del pagamento dell’indennizzo da 12 milioni di sterline proprio alla signora Giuffre. Speranze alimentate nel cuore del principe di poter concretamente gettare alle spalle quel doloroso capitolo, soprattutto quando la madre gli aveva permesso di accompagnarla all’Abbazia di Westminster, in occasione della messa in onore del principe Filippo. (“Sfregio a sua maestà”. Re Carlo III, umiliazione pubblica nel cuore di Londra).

Sarebbe stato quello il gesto più eclatante e discusso anche dai media, che avrebbe fatto pensare a una tregua. Eppure, secondo una fonte, Elisabetta II “in alcune occasioni diceva cose vagamente concilianti, ma la maggior parte delle volte cambiava argomento per evitare di parlare”. E ancora: “Fino al faccia a faccia con suo fratello, Andrea credeva che ci fosse un modo per tornare indietro, che fosse possibile riabilitarlo e dargli un ruolo…”. Invece “è uscito dall’incontro scosso. È ancora sotto choc. È completamente perso e molto depresso”.

Ma la decisione di Re Carlo III comunicata durante il loro incontro a Birkhall è arrivata chiara e inamovibile: “la tua vita pubblica come royal è finita. Devi accettarlo”. Alla luce di questo, riferisce ancora la fonte, il principe Andrea “non riesce a capire che non c’è posto per lui nella vita pubblica… È abbattuto. Trova difficile elaborare la realtà di come sarà la [sua] vita da ora in poi”.