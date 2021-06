Diciotto anni. E per l’occasione non poteva mancare la foto ufficiale della principessa Maria Carolina di Borbone delle due Sicilie. Un ritratto bellissimo in cui la festeggiata guarda l’obiettivo e ha fra ii capelli cotonati all’indietro come usava un tempo una tiara preziosa, in diamanti e oro e porta ai lobi orecchini a forma di fiore.

Duchessa di Calabria e Duchessa di Palermo, Maria Carolina è la prima figlia del principe Carlo nonchè Duca di Castro, attuale capo della (omonima) Real Casa che ha regnato sull’Italia Meridionale dal 1734 al 1861 e della principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro e sorella della principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Noto e di Capri.

La principessa Maria Carolina di Borbone compie 18 anni

La principessa Maria Carolina è ambasciatrice della Passion Sea e dei Progetti benefico assistenziali del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Internazionale Beata Regina Maria Cristina, la Medaglia d’Oro della Croce Rossa Nazionale e della Croce Rossa Monegasca e nello stesso anno è stata nominata Dama di Gran Croce di Giustizia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.





Iscritta ad Harvard, dove da un anno segue un corso in Scienze Sociali, Marketing e Management, è iscritta parimenti all’Università di Montecarlo, dove si dedica ai Fashion and Luxury Studies. Nel suo 18esimo compleanno la principessa, che è bionda come la madre, Camilla Cruciani, ha pubblicato su Instagram una foto di sé a cavallo di una moto, regalo ricevuto per il suo compleanno come incentivo a far bene negli studi, riporta Vanity Fair.

“Chi ha detto che i diamanti siano i migliori amici delle donne?”, ha scritto Maria Carolina nella didascalia della foto apparsa sul Instagram, dove conta quasi novantamila follower. “Ho sempre saputo, sin da piccola, che il nome avrebbe portato responsabilità – aveva detto al Corriere della Sera – Poi, da quando mio padre in qualità di Capo della Casa Reale ha cambiato la legge di successione al trono abolendo la legge Salica che lo precludeva alle donne, tutto mi è diventato ancora più chiaro. E, lo so, papà è stato anche criticato per questo, ma perché no? In una società sempre più ispirata all’eguaglianza sarebbe ingiusto precludere la guida del casato alle donne”.