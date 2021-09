Quasi dieci anni insieme, una cerimonia civile semplice celebrata a giugno scorso in Umbria e ora quella religiosa, blindata ma in pompa magna, a Vienna, con un’ottantina di invitati provenienti da tutto il mondo. L’imprenditore italiano ha sposato la principessa: il matrimonio è stato celebrato nell’abbazia di Nostra Signora degli Scozzesi.

Maria Annunciata Astrid Giuseppina Veronica del Liechtenstein, in abito Valentino disegnato apposta per lei e sul capo la tiara di famiglia realizzata nel XIX secolo con diamanti a forma di spiga, ha detto “sì” a Emanuele Musini davanti a amici, familiari, e tanti royal europei, tra cui Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, Christian di Hannover e Sassa de Osma, il Granduca Enrico del Lussemburgo, Ernst August di Hannover con sua moglie Ekaterina che due mesi fa ha dato alla luce il loro terzo figlio.

Le nozze della principessa Maria Annunciata del Liechtenstein e l’italiano Emanuele Musini

La principessa Maria Annunciata, 36 anni, figlia maggiore del principe Nikolaus di Liechtenstein e della principessa Margaretha di Lussemburgo e Emanuele Musini, 42enne co-fondatore della startup Pillo Health che opera nel settore medico, vivono tra New York e il principato del Liechtenstein.





In realtà avevano intenzione di sposarsi nel 2020, ma la pandemia da Covid ha fatto saltare i loro piani. Fino allo scorso 26 giugno, quando è finalmente andato in scena nella tenuta di famiglia dello sposo a Fassia a Gubbio, in Umbria, il matrimonio civile. Due mesi dopo circa, quello religioso a Vienna.

E come detto c’erano diverse personalità di spicco alle nozze della principessa Maria Annunciata e di Emanuele Musini. Come la bellissima Beatrice Borromeo, che recentemente è stata definita la più elegante d’Europa dalla rivista Tatler. La moglie di Pierre Casiraghi ha scelto un abito rosso da vera principessa al ricevimento. Si tratta di un vestito Dior della collezione Autunno 2021, di cui è musa e ambassador.