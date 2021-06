“La cosa mi mette decisamente a disagio, a maggior ragione in un momento in cui gli altri studenti stanno vivendo un periodo molto difficile a causa del Covid”. Questo un estratto dalla lettera che la principessa ha inviato al primo ministro spiegando di voler rinunciare all’indennità che avrebbe dovuto ricevere compiuti i 18 anni.

“Il 7 dicembre 2021 compirò 18 anni e, secondo la legge, riceverò un’indennità. Ma cosa mi mette decisamente a disagio, almeno fino a quando potrò offrire così poco in cambio, a maggior ragione in un momento in cui altri studenti stanno vivendo un periodo molto più difficile a causa del Covid. Voglio guadagnare quei soldi e non riceverli per diritto acquisito”, si legge nella lettera inviata dalla principessa al primo ministro.

Non solo, l’erede al trono, appena diplomata al liceo classico, ha deciso di restituire anche i 300mila euro annui cui aveva diritto durante gli studi. Un gesto che, in un momento difficile come quello che si sta vivendo a causa della pandemia da Covid, ha fatto balzare alle stelle l’indice di gradimento della principessa.





Catharina-Amalia dei Paesi Bassi, principessa di Orange, ed erede al trono del Regno dei Paesi Bassi, compirà 18 anni il 7 dicembre prossimo e si prepara per diventare la futura regina. Da quando suo padre, il Re Guglielmo Alessandro, è salito al trono, in data 30 aprile 2013, la principessa Caterina-Amalia ha portato il titolo di principessa di Orange, titolo che può essere tenuto solo dall’erede al trono.

È la maggiore delle tre figlie del Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi e della regina Máxima, nonché seconda nipote di Beatrice e di Claus von Amsberg. La principessa Amalia ha preso un anno sabbatico, poi si iscriverà l’università di Leiden. È il primo membro della casa reale a rinunciare alla sua indennità.