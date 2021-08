Non stanno vivendo momenti facili il principe William e la moglie Kate Middleton. Soltanto alcuni giorni fa è emerso che si sarebbero arrabbiati non poco per un cartone animato satirico, che prenderebbe in giro il figlio George. E qualche ora fa è uscita fuori la notizia di una certa preoccupazione da parte del duca di Cambridge e della sua coniuge. E riguarda ancora una volta il principe George. Una vicenda che starebbe facendo davvero perdere le staffe ai due, che non si aspettavano una situazione simile.

A proposito del cartone animato, a crearlo i ha pensato Gary Janetti, sceneggiatore e produttore. Ci sono dodici episodi nella serie e sono presenti praticamente tutti i componenti della Royal Family. Questo il commento riportato dall’esperta reale Angela Levin: “Terribile e di cattivo gusto deridere e rappresentare il principe George, Louis e Charlotte. Sono bambini, si sta oltrepassando il limite, è disgustoso”. E chissà quali saranno le conseguenze future per lo sceneggiatore in questione. Ma veniamo ai fatti attuali.

Il principe William e Kate Middleton si sarebbero mostrati preoccupati e nervosi per ciò che potrebbe accadere al principe George e la colpa è da attribuire a Harry. A svelare le ultime indiscrezioni ci ha pensato una fonte ritenuta molto attendibile e vicina a Buckingham Palace, la quale ha riferito allo ‘Us Weekly’: “Sono nervosi per le esternazioni del duca di Sussex contro l’educazione ricevuta all’interno della famiglia reale”. E ne ha parlato anche il biografo reale Robert Lacey, che ha confermato le news.





Recentemente Harry ha infatti dichiarato: “Ci sono dolori e sofferenza genetici”, in riferimento al fatto che un giorno si possa diventare re e quindi l’educazione sarebbe troppo rigida. Il biografo reale Robert Lacey ha quindi commentato: “Il principe William e Kate Middleton volevano che il figlio ricevesse una normale educazione familiare, ma ora non possono più nascondere l’argomento successione al trono”. In teoria George sarebbe destinato al collegio, ma tutto resta ancora incerto.

Intanto, saranno ben quattro e non uno soltanto i libri del principe Harry. L’accordo con la casa editrice prevede infatti la pubblicazione di quattro opere. E che il contenuto sia un’autentica bomba lo si può desumere da un fatto: solo il primo potrà uscire con la regina Elisabetta ancora in vita. Lo ha rivelato il ‘Daily Mail’, che annuncia come si parla di materiale scottante.