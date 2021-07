Anche se deve ancora compiere 22 anni (succederà il prossimo 28 agosto), per tutti è il ‘principe modello’. E ovviamente già una stella perché è già diverso tempo che Nikolai, il primo nipote della regina Marghrete II di Danimarca e di suo marito, il principe Henrik, e settimo nella linea di successione al trono domina le passerelle.

Occhi verdi, capelli castani, lineamenti delicati e fisico longilineo, il principe Nikolai ha però sempre detto che quell’attività sarebbe stata “part time e momentanea”, stando alle sue stesse parole riportate da Vanity Fair. Classe 1999 e alto 1,84 m, Nikolai William Alexander Frederik, questo il suo nome completo, è figlio del principe danese Joachim e di Alexandra, la sua prima moglie, nonché contessa di Frederiksborg e il suo primo “avvistamento” in passerella è avvenuto alla London Fashion week di febbraio 2018.

Nikolai di Danimarca, la nuova vita del principe-modello

In quell’occasione Burberry lo ha voluto tra le sue fila per la presentazione della nuova collezione ma già all’epoca il suo era un vero e proprio lavoro, coordinato da una delle agenzie di modelli più famosa della Danimarca, la Scoop Models. Poi, a luglio dello stesso anno, il principe Nikolai ha esordito anche sulle passerelle di Parigi, sfilando per Dior.





Ma ora il principe – modello è in procinto di iniziare un nuovo capitolo della sua breve ma già tanto impegnata vita. Come riporta Vanity Fair, dopo le vacanze estive si trasferirà a Parigi per un semestre di studio in Business administration e Service management, corso di laurea che ha intrapreso nel 2019 alla Copenaghen Business School. Ma non sarà da solo.

Con lui nella capitale francese si trasferirà anche la fidanzata Benedikte Thoustrup, la figlia del presidente di Sydbank, il più grande istituto bancario danese, a cui è legato ormai da tre anni e con cui convive a Copenaghen dalla scorsa estate. A inizio anno Nikolai ha infatti acquistato per circa 600mila euro un appartamento di lusso di 70 metri quadrati nel centro della capitale danese, precisamente nel quartiere bohémien di Nørreport, il cuore pulsante della vita notturna di Copenaghen e dei negozi di design.