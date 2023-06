Harry e Meghan Markle, l’annuncio sarebbe a un passo: niente parole, piuttosto a dire tutto saranno i fatti e i loro comportamenti. Nei giorni scorsi si erano rincorse voci di divorzio imminente: alla base delle liti e delle incomprensioni tra i duchi di Sussex. E ci sarebbe dell’altro: il principe Harry, sebbene i suoi legami con Re Carlo siano tutt’altro che idilliaci, soffrirebbe e non poco per il modo in cui Meghan si rapporta con la sua famiglia d’origine. Una ferita, per il principe Harry, aperta.

E secondo alcuni sufficiente per sollevare un polverone ed accendere l’incendio di una frattura insanabile. Proprio Harry aveva raccontato, nel corso di un’intervista, di come vorrebbe ricucire il suo rapporto con il padre e sembra che questo momento sia arrivato. Si tratta di voci di corridoio ma qualcosa potrebbe davvero bollire in pentola.





Harry e Meghan Markle Stop a interviste sulla Famiglia Reale

Chi è vicino al duca di Sussex e consorte è convinto che l’annuncio arriverà a breve. Di cosa si stratta? Harry e Meghan, non vorrebbero più esporsi negativamente nei confronti della Famiglia Reale. Stop a tutto il circo mediatico e all’attenzione morbosa: una rottura totale con il passato e con quanto fatto finora. La fonte rivela infatti “Che Harry e Meghan non vorrebbero più scrivere libri, rilasciare interviste o filmare documentari”.

“Che, in qualche modo, abbiano a che fare con la loro vita a Buckingham Palace. Questa rivelazione metterebbe, quindi, a tacere tutte le voci che vorrebbero un sequel dell’autobiografia Spare o addirittura un film Netflix incentrato sulla vita dell’ormai ex coppia reale”. Una notizia che potrebbe aprire le porte ad una riconciliazione, un gesto quanto mai gradito.

Non è un momento facile questo per tutta la famiglia reale. Nei giorni scorsi è trapelata la voce che il principe William, erede al trono d’Inghilterra, avrebbe una figlia segreta. Da Buckingham Palace, come è da protocollo, nessun commento ma c’è chi si dice sicuro che qualcosa di vero, in questo nuovo potenziale scandalo, ci sia. “La bambina nata nel 2015 da una relazione clandestina – dicono i tabloid – sarebbe figlia del principe William”.