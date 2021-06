“Non è come dicono”. Harry e la figlia Lilibet Diana, nuovo scoop. La voce sulla regina Elisabetta

Il Principe Harry e Meghan diventano genitori della piccola Lilibet Diana. Grande festa nella sala parto dell’ospedale Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbaradi Santa Barbara, in California. Con i suoi 3 chili e 400 grammi di dolcezza, la secondogenita della coppia rivoluziona la vita di mamma e papà, diventando subito una piccola star. La notizia della nascita è stata diffusa dai genitori. Così, seppur senza titolo ufficiale e tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, Lilibet spalanca i suoi occhietti al mondo e alla vita portando un nome emblematico che continua ad attirare l’attenzione di molti.

“È stata chiamata Lilibet per via del soprannome della sua bisnonna, Sua Maestà la regina, mentre Diana è stato scelto in onore della sua amata nonna Diana, la principessa del Galles. Lili è la seconda figlia dei duchi di Sussex, che hanno anche un figlio di due anni di nome Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il duca e la duchessa di Sussex vi ringraziano per tutti i calorosi auguri e le preghiere e si godono questo momento speciale in famiglia”, queste le parole di una nota ufficiale che offre precise delucidazioni sulla scelta del nome.

Non è la prima volta che si sceglie di omaggiare la regina Elisabetta e Lady Diana. Anche per William e Kate la scelta sul nome della loro splendida secondogenita, Charlotte Elisabeth Diana, ha avuto un motivo ben preciso. Ma c’è lo zampino della Regina Elisabetta II dietro tutto questo? La notizia secondo cui Harry avrebbe parlato alla nonna del nome scelto per la figlia Lilibet Diana sarebbe stata smentita da una fonte di Buckingham Palace.





Pare che la scelta del nome sia avvenuta spontaneamente da parte della coppia. Nessun permesso da parte della Regina, questa la conferma sopraggiunta da una fonte di Buckingham Palace alla Bbc. E la versione di palazzo andrebbe a insistere sul fatto che alla Regina Elisabetta II “non è mai stato chiesto” di utilizzare il nome Lilibet. Una sorpresa per la sovrana, nonostante i rapporti con il nipote Harry e consorte si siano decisamente raffreddati.

Ma l’affetto rimane, prova del fatto che anche la sovrana Elisabetta veniva chiamata Lilibet e più precisamente da parte del nonno, re Giorgio V, nome che anche il defunto principe Filippo, scomparso ad aprile, avrebbe continuato a usare ogni volta che si rivolgeva alla moglie. Un modo per riprendere i rapporti con la nonna? Resta certo che Harry abbia ricevuto l’invito dalla Regina in persona per prendere parte al pranzo che si terrà a luglio presso il Castello di Windsor, in occasione dell’inaugurazione di una statua dedicata alla madre Diana.