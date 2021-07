La biografia del principe Harry fa tremare Buckingham Palace. Come un terremoto annunciato il libro in cui il secondogenito di Carlo e Diana parla della famiglia reale sta provocando reazioni ancora prima della sua uscita. Quando sarà dato alle stampe? Nel 2022 in Gran Bretagna e in America. È stata scritta con l’aiuto di J.R. Moehringer, famoso ghost writer, romanziere e giornalista premio Pulitzer noto per aver scritto in passato la biografia di Andrè Agassi e un altro libro con il co-fondatore della Nike, Phil Knight.

Harry e Meghan sembrano intenzionati a non far nulla per ricucire lo strappo con gli Windsor. Proprio recentemente sono arrivati altri sgarbi, come la scelta del nome Lillibet, che era stato proibito da Elisabetta. O la richiesta di battezzare la neonata nel castello alla presenza della regina dopo essersene andato in malo modo. O ancora il fatto che Meghan Markel continui a farsi chiamare duchessa di Sussex sebbene non ne abbia più il titolo.

E la biografia del principe Harry in arrivo non farà che peggiorare la situazione. Secondo i tabloid inglesi nel libro ci sono dichiarazioni gravissime nei confronti della famiglia reale, ritenuta dal principe “razzista, insensibile, crudele, geneticamente portata a creare sofferenza e dispiacere”. Un disastro, insomma. Una fonte ha rivelato al Daily Mail che questa sarebbe l’ultima goccia: “Questo è il momento dal quale non si torna indietro, l’ultimo chiodo nella bara della relazione tra la Royal Family e Harry”.





Si profila così una durissima reazione da parte della regina Elisabetta che si avvia a festeggiare il Giubileo di platino nel 2022, ovvero i 70 anni di regno: “Sua Maestà si è adoperata molto per cercare di mantenere il rapporto con suo nipote e la sua famiglia separato dalle decisioni che deve prendere professionalmente, per così dire. E l’invito ad unirsi a lei l’anno prossimo era sincero. Anche se le cose sono state molto difficili, c’era una piccola, ma profonda speranza che sarebbe trascorso abbastanza tempo perché le vicende si sistemassero. Ma la sensazione è che questo libro sarà l’ultima goccia”.

Infine il principe Carlo, papà di Harry e William: “Il principe Carlo non ne sapeva nulla. È davvero doloroso, sarà difficile per lui sopportarlo. A deludere maggiormente Carlo è il fatto che con Harry andava veramente d’accordo, più che con William. Si sente deluso”. Inoltre Carlo teme quello che Harry potrebbe rivelare su Camilla: “Siamo onesti, Harry non è mai stato vicino alla duchessa di Cornovaglia. Se nel libro racconterà della loro relazione tesa, potrebbe danneggiarla proprio quando Carlo ha in progetto di farla diventare regina”.

Per non parlare di William che ritiene che il comportamento del fratello Harry sia “vergognoso e di cattivo gusto”. Perfino i parenti più legati al principe, come Eugenie e Beatrice, sono rimaste “sbalordite” da quello che sta facendo.