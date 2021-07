Buon compleanno Baby George. Il principino George Alexander Louis Mountbatten-Windsor, primogenito dei duchi di Cambridge William e Kate Middleton e terzo in linea di successione al trono, ha spento 8 candeline. Nato a Londra il 22 luglio 2013, George ha il titolo e di “Sua Altezza Reale Principe George di Cambridge”.

Per festeggiare il fratello maggiore di Charlotte e Louis, la famiglia reale ha rispettato la tradizione delle foto ufficiali poi pubblicate sugli account social ufficiali. “Compie otto anni!”, esordisce il primo post apparso, su Instagram, sull’account ufficiale del duca e della duchessa di Cambridge, a corredo di una bella fotografia di un sorridente George.

Il principe George compie 8 anni: la nuova foto

A scattare, come di consueto, è stata mamma Kate, che ha immortalato Baby George ad Anmer Hall, la tenuta nel Norfolk dove la famiglia trascorrono la maggior parte delle loro giornate lontane da Londra, mentre sorride. Siamo infatti abituati a vederlo con look molto bon ton nelle fotografie diffuse da Kensington Palace, ma questa volta il principino è apparso sui social con una polo a righe orizzontali blu e arancio.





“Che bella foto come sempre della Duchessa, George sembra così grande!”, “Somiglia tanto al padre”, “È uguale al principe William”, “Oh mio Dio, guarda quanto assomiglia a suo padre… e anche alla nonna. Buon compleanno George”, “Compie già otto anni?”, si legge tra i commenti dello scatto pubblicato da Kate Middleton.

George, che sarà re dopo il nonno Carlo e il padre William, studia alla Thomas’s Battersea School di Londra, adora la natura come nonno Carlo, i trattori e ama il calcio (lo abbiamo visto durante gli europei rifare per l’Inghilterra) e come riporta il libro Battle of Brothers di Robert Lacey, sa già che da grande farà il re. A rivelarglielo sarebbero stati lo scorso anno i genitori.