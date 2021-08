“È disgustoso”. Baby George, William e Kate furiosi. Stavolta col principino “si è oltrepassato ogni limite”

Momento di grande nervosismo nella famiglia reale e in particolare per il principe William e sua moglie Kate Middleton. La rabbia sarebbe esplosa a causa di una situazione che riguarda il figlio, ovvero il principeGeorge. Ciò che è stato fatto in questi giorni avrebbe fatto innervosire non poco i genitori, che mai si sarebbero aspettati di dover assistere a scene simili. E non sappiamo se ci saranno conseguenze dure nei prossimi giorni, con la possibilità che i due coniugi possano adire vie legali.

Nell’ultimo compleanno del principe George, la famiglia reale ha rispettato la tradizione delle foto ufficiali poi pubblicate sugli account social ufficiali. “Compie otto anni!”, esordisce il primo post apparso, su Instagram, sull’account ufficiale del duca e della duchessa di Cambridge, a corredo di una bella fotografia di un sorridente George. Il prince George posa sorridente seduto sopra il cofano di un fuoristrada, un Land Rover Defender, il preferito del bisnonno Filippo di Edimburgo. Davvero un bel gesto.

William e Kate si sarebbero arrabbiati non poco in virtù del cartone animato satirico, che è diventato virale in questi giorni. Lo scorso 29 luglio l”HBO’ ha dato vita a questa sua nuova produzione, che si intitola ‘The Prince’ ed è trasmessa in streaming. Stando alle ultime informazioni riferite da un’esperta reale, ci sarebbe molta rabbia per questo cartone, che mancherebbe completamente di rispetto. Staremo a vedere se i genitori del principe George usciranno allo scoperto con una dichiarazione ufficiale.





A mettere a punto il cartone animato satirico sul principe George ci ha pensato Gary Janetti, sceneggiatore e produttore. Ci sono dodici episodi nella serie e sono presenti praticamente tutti i componenti della Royal Family. Questo il commento riportato dall’esperta reale Angela Levin: “Terribile e di cattivo gusto deridere e rappresentare il principe George, Louis e Charlotte. Sono bambini, si sta oltrepassando il limite, è disgustoso”. E chissà quali saranno le conseguenze future per lo sceneggiatore in questione.

