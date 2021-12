Nervi sempre più tesi nella famiglia reale tra il principe Carlo ed il figlio Harry. La notizia arriva all’indomani dell’ennesimo lutto che ha colpito la regina Elisabetta che, dopo la scomparsa del marito, ha accusato la perdita della dama di compagnia. Ann Fortune FitzRoy, 101 anni, era vicinissima a lei sin dal lontano 1967. Era anche diventata Mistress of The Robes, quindi poteva accedere sia ai vestiti che ai gioielli della monarca inglese. Aveva inoltre il titolo di duchessa di Grafton.



Un dolore per la Regina Elisabetta che renderà ancora più amaro il Natale alla tavola del quale mancherà il principe Harry. Cosa che non avrebbe fatto piacere neppure al principe Carlo. Stando a quanto riportato dall’informatissimo ‘Page Six’, Harry e sua moglie Meghan non trascorreranno le festività natalizie a Sandringham in compagnia della regina, nonostante siano stati ufficialmente invitati.

Principe Carlo, con Harry rapporto ormai compromesso



“Ci sono molte cose che riguardano la logistica e la pianificazione di un Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa già che Harry e Meghan non verranno”. Neppure questa volta insomma il principe Carlo avrà l’occasione di conoscere la nipote Lilibet Diana. Da quando Harry e Meghan sono volati negli Stati Uniti ci sono state solo poche conversazioni telefoniche.







Non si sono incontrati a luglio quando Harry era a Londra per l’inaugurazione della statua di Diana. A quanto si apprende il principe Carlo non avrebbe visto Lilbet perché molto irritato con Harry. La ragione nei tanti colpi bassi che il principino avrebbe rivolto al padre. Con la situazione ancora peggiorata quando Harry ha espresso le proprie su Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, il magnate saudita al centro di un’indagine sulle donazioni in beneficenza di suo padre.



Gli screzi tra il principe Carlo e Harry era iniziati dopo la celebre intervista concessa a Ophra nella quale Harry e Meghan lanciarono una pesante accusa nei confronti della famiglia reale: quella del razzismo. Da allora i tabloid britannici stanno cercando di risalire all’autore di quelle frasi che tanto hanno destabilizzato la coppia. Ora un libro che sta uscendo negli Stati Uniti intitolato “Brothers And Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”. Qui il giornalista 72enne Christopher Andersen, spiega chi può essere stato a lanciare la tremenda accusa: proprio il principe Carlo.