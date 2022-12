Ponti nel 2023, con soli 5 giorni di ferie se ne fanno 38 di vacanza: ecco come e le date da segnare

Ponti nel 2023, l’anno d’oro grazie a weekend lunghi e festività. Quanti sono i giorni rossi in calendario che ci attendono il prossimo anno? Quando è Carnevale nel 2023 e Pasqua? Equanti ponti possiamo sfruttare per guadagnare qualche giorno di riposo? Il primo gennaio 2023 cadrà di domenica, ma in calendario troveremo una serie di lunghi ponti che consentiranno ai lavoratori di guadagnare giorni di riposo extra senza sacrificare i giorni di ferie. Il primo ponte dell’anno sarà quello della Befana.

Il 6 gennaio, infatti, cadrà di venerdì e permetterà ai lavoratori di guadagnare ben due giorni (più la domenica) di riposo senza intaccare i giorni di ferie spettanti. Il 2023 sarà un anno caratterizzato da tantissimi ponti e, come detto, ci si potrà sbizzarrire con i fine settimana lunghi. Il calendario del prossimo anno, infatti, consente la possibilità di poter usufruire di molti giorni di festa che cadono a ridosso dei weekend in modo da recuperare diversi giorni liberi dal lavoro.

Ponti nel 2023, 32 giorni di riposo grazie a weekend e festività

Come detto, il primo ponte è quello della festa dell’Epifania (o Befana) che cade venerdì 6 gennaio. Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di martedì: si potrebbe così andare in vacanza anche per più di una settimana e comunque almeno dal 21 pomeriggio a tutto il 25. Sono 38 i giorni totali di vacanza nel 2023.

Ponte nel 2023 anche per il primo maggio. La festa dei Lavoratori cade infatti di lunedì, quindi si recupera un giorno dopo la domenica e si allungano i giorni di riposo. Per quanto riguarda Ferragosto, che cade di martedì, prendendo lunedì di ferie si possono fare ben quattro giorni liberi dal lavoro.

La festa di Ognissanti cade mercoledì 1° novembre e in questo caso ci sono due possibilità: ponte lunedì 30 e martedì 31 ottobre (chiedendo due giorni di ferie) da aggiungere a sabato 28 e domenica 29. Ma anche due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5. In entrambi i casi si potranno fare cinque giorni di vacanza.

L’Immacolata cade di venerdì e quindi abbiamo un altro ponte lungo. Natale e a Santo Stefano cadranno di lunedì e martedì, che sommati al weekend 22 e 23 dicembre faranno totalizzare quattro giorni di vacanza. Infine abbiamo sabato 30, domenica 31 e lunedì 1° gennaio 2024, per un totale di tre giorni di vacanza.