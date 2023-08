Siete uno di quelli (o di quelle) che mettono i piedi sul cruscotto dell’auto in viaggio? Beh, sbagliate e adesso vi spieghiamo perché. Purtroppo si tratta di un’abitudine – malsana, poco igienica e pure pericolosa come vedrete – piuttosto diffusa soprattutto in estate quando la voglia di ‘lasciarsi andare’, insomma ‘Scialla’, contagia tutti.

Finestrini aperti, aria di mare – o di montagna, o campagna fate voi, comunque aria buona, che ci rilassa e fa stare bene – e via i piedi sul cruscotto perché fa figo, o perché distendo le gambe e sto più comodo/a. Ma fareste un grave errore. Guardate cosa è successo a questa donna. A lanciare l’allarme è l’influencer Stefano Guerrera che spiega perché non dovreste mai, mai e poi mai appoggiare i vostri piedi sul cruscotto dell’auto quando viaggiate.

Leggi anche: “Guardate lì, aiuto”. Paura nell’aeroporto italiano: atterrano e notano quella cosa strana sull’aereo: la scoperta





La donna coi piedi sul cruscotto ha un incidente: conseguenze devastanti

“Questa è la radiografia di una donna che aveva i piedi sul cruscotto. È esploso l’airbag e questo è il risultato…”. Nell’immagine si vede in modo evidente come la parte alta del femore sia completamente fuori posizione a causa del piccolo incidente avuto dalla donna. È lo stesso influencer a spiegare che purtroppo sono in tanti in giro e pure sui social ad avere questa brutta abitudine e addirittura a promuoverla: “Se ti ama davvero ti fa mettere i piedi sul cruscotto… altrimenti giù i piedi!”.

“Questa radiografia – racconta invece l’influencer – è di Audra Tatum e nel 2015 a causa di un piccolo incidente ha subito delle disabilità permanenti perché aveva i piedi sul cruscotto. Gli airbag si aprono con una velocità compresa tra i 160 e i 350 km/h, con questa potenza è praticamente impossibile non farsi male. Cintura di sicurezza, seduto dritto e con i piedi per terra. SEMPRE”.

Audra allora aveva 31 anni e, nonostante le proteste del marito, era solita mettere le gambe accavallate e appoggiate sul cruscotto quando viaggiavano. Purtroppo quel giorno una macchina ha inchiodato e Nick, il marito della donna, non è riuscito ad evitare l’impatto contro il lato del guidatore dell’altra auto. Le conseguenze dell’incidente sono state lievi per l’uomo e la figlia, ma devastanti per Audra: l’airbag si è aperto e ha spinto con forza il piede della donna contro il suo viso. Risultato: frattura del naso, della caviglia e del femore in quattro punti. Oggi Audra ha due viti alla caviglia, due all’anca e due al ginocchio e non può stare in piedi per più di quattro ore al giorno. Tra i commenti social del video c’è chi dice: “Nuova ansia sbloccata…”.

“Perché ho lasciato Perla, ora posso dirlo”. Dopo Temptation Island, Mirko vuota il sacco