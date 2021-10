Il matrimonio a Saint Moritz a dicembre 2020 con soli 2 invitati per l’emergenza Covid e ora il secondo sì ad Atene. Ma in grande stile. Il secondo è stato un Royal wedding in piena regola perché questa volta a festeggiare gli sposi c’erano tante teste coronate, costrette a dare forfait in occasione delle nozze civili dei due. La cerimonia religiosa è stata celebrata sabato 23 ottobre 2021 nella Cattedrale metropolitana dell’Annunciazione, la chiesa più grande di Atene. Lì Philippos di Grecia e Nina Flohr si sono detti di nuovo “sì”.

Lui è il quinto figlio di Costantino II, ultimo re dei greci, e Anna Maria di Danimarca e, tanto per dare un’idea, ha tra i suoi padrini di battesimo il defunto Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, e tra le madrine la compianta Lady Diana. Lei è nata in Svizzera, ha vissuto soprattutto tra la California e Londra ed è stata direttrice creativa di VistaJet, l’impresa di voli privati fondata dal padre nel 2004.

Il secondo Royal wedding di Philppos di Grecia e Nina Flohr

“Just married (civilly)”, aveva scritto Nina Flohr a dicembre 2020 pubblicando la foto del primo sì con Philppos di Grecia. Lei era splendida con un tailleur in tweed di Chanel. Il rito civile in un resort a Saint Moritz davanti a due soli invitati: il padre della sposa e quello dello sposo. Probabimente il royal wedding più intimo di sempre ma era scritto che sarebbe stato seguito da una cerimonia religiosa con parecchi ospiti in più.





E così è stato. Sabato scorso Philippos di Grecia, 35 anni, e l’ereditiera svizzera, 34 hanno celebrato il loro secondo royal wedding nella stessa chiesa in cui, nel 1967, re Costantino disse “sì” ad Anna Maria di Danimarca. La sposa, scrive Vanity Fair, ha indossato un sontuoso abito in seta e taffetà firmato Chanel e l’Antique Corsage Tiara, donata ad Anna Maria di Danimarca dalla madre Ingrid in occasione del suo 18esimo compleanno.

Gli invitati sono arrivati da tutta Europa. C’erano Eugenie di York con il marito Jack Brooksbank e la sorella Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi, grandi amici della sposa, ma anche rappresentanti di casa Windsor; la regina emerita di Spagna, Sofia, sorella di Costantino II e quindi zia dello sposo, insieme a una delle figlie, Andrea Casiraghi con la moglie Tatiana Santo Domingo e, in rappresentanza del casato degli Hannover, il principe Christian con la moglie Alessandra de Osma e il fratello maggiore con la moglie.