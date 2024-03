Kate Middleton ha il cancro. A rivelarlo la stessa principessa del Galles, in un video alla nazione reso pubblico venerdì 22 maggio. “È stato un enorme shock per me, dopo due mesi incredibilmente difficili. Ma sto migliorando e ogni giorno mi sento più forte”, racconta la 42enne futura regina nel video registrato, seduta su una panchina in un giardino e vestita con un maglioncino bianche a righe blu.

Non è chiaro di che tipo di tumore si tratti. Inoltre, inizialmente il palazzo aveva fatto intendere che non si trattava di cancro. “Invece”, spiega Kate, “test successivi hanno poi rinvenuto il tumore. Dunque lo staff medico mi ha consigliato di intraprendere un ciclo di chemioterapia e l’ho appena iniziato. Ai miei figli dico: andrà tutto bene”. Perché Kate Middleton ha aspettato tre mesi per dare l’annuncio? A spiegarlo in un articolo il Daily Mail.

Kate Middleton, perché il video dell’annuncio sul tumore è stato pubblicato venerdì 22 marzo

La principessa del Galles ha messo il benessere dei suoi figli prima di dare l’annuncio sulla malattia, dicendo che lei e William hanno fatto tutto il possibile per “rassicurare” George, Charlotte e Louis. Mettere i figli al primo posto è stata la mossa fatta da Kate e William prima di annunciare al mondo il tumore della futura regina.

Proprio venerdì 22 maggio, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis sono andati in vacanza dalla Lambrook School di Bracknell per le vacanze di Pasqua e i bambini del Galles ora trascorreranno le prossime settimane a casa con la madre. L’annuncio è arrivato quindi venerdì in modo tale che i bambini non dovessero affrontare eventuali domande sulle condizioni della madre.

In un videomessaggio profondamente emozionante, girato a Windsor mercoledì, Catherine ha rivelato che la notizia è stata un “enorme choc” e che lei e William “hanno fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia”. Parlando da una panchina circondata da narcisi e fiori primaverili, ha detto: “Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene”.

Il cancro di Catherine è stato scoperto solo dopo essere stata sottoposta a un importante intervento chirurgico addominale presso la London Clinic a gennaio. Kensington Palace ha detto che non condividerà i dettagli su che tipo di cancro ha la principessa, o quale sia lo stadio del cancro e ha chiesto alle persone di non fare speculazioni.