Siamo ormai ad un passo dalla fine dell’anno, ma manca ancora un mese prima dell’arrivo del 2025. Paolo Fox è tornato con il suo oroscopo e si è concentrato su ciò che succederà a dicembre. L’astrologo ha iniziato con il segno Ariete, che potrà avere incontri inattesi per chi è single. Complicità invece per i partner, mentre a lavoro si potranno avere degli importanti riconoscimenti.

Paolo Fox, continuando con l’oroscopo di dicembre e con l’Ariete, ha aggiunto che bisognerà centellinare la propria energia e ci sarà una buona salute. Importante anche rilassarsi a dovere. Passando al Toro, spazio alla riflessione e al chiarimento di situazioni ambigue. Occorrerà essere sinceri coi partner e nell’ambito professionale potrai chiudere dei progetti importanti. Ma a fine mese non dovranno essere fatte scelte affrettate.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo di dicembre 2024 segno per segno

Paolo Fox ha proseguito il suo oroscopo di dicembre col segno Gemelli, che avrà movimenti e cambiamenti. Fascino e comunicazione saranno presenti in amore e quindi si rinforzeranno le relazioni o ne nascerano altre. Sarai apprezzato a lavoro, quindi bisognerà gettarsi su nuovi progetti. Poi chi è Cancro dovrà concentrarsi su nuovi inizi e bisognerà lasciarsi alle spalle il passato, puntando sul futuro. Ci saranno nuove sfide lavorative e potrai chiedere aiuto. Obiettivo equilibrare la mente e il corpo. Il Leone brillerà in ogni settore della vita: passionalità e magnetismo in amore, determinazione e ambizione a lavoro. Bene la salute, che sarà forte, ma niente eccessi durante i giorni di festa per rimanere in forma.

