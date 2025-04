Un vero e proprio choc per i fedeli di tutto il mondo è avvenuto dopo la morte di Papa Francesco. Non c’è stato solo spazio per il grande dolore, ma anche per il disgusto di fronte ad una frase arrivata da una persona importante, che per molti avrebbe potuto evitare un’uscita simile.

Un’esultanza alla morte di Papa Francesco si è verificata nelle ultime ore. Questa donna nota a livello mondiale ha sconvolto tutti con una frase destinata ad entrare nella storia in senso negativo: “Oggi ci sono stati grandi cambiamenti nella leadership globale. Il male viene sconfitto per mano di Dio“.

Leggi anche: Papa Francesco, il Vaticano diffonde la sua prima foto nella bara





Papa Francesco, choc per il messaggio della famosa: “Dio ha sconfitto il male”

A scatenare la polemica su Papa Francesco è stata Marjorie Taylor Greene, una deputata del Congresso degli Stati Uniti molto vicina al presidente americano, Donald Trump. Anche se non ha nominato direttamente il pontefice su X, quella sua frase è sembrata proprio indirizzata al santo padre, in riferimento alla morte avvenuta poche ore prima.

Questo suo commento presumibilmente contro Bergoglio ha fatto arrabbiare tantissimi utenti. Molti hanno contestato il suo giudizio e hanno aggiunto: “Lei è una disgrazia per l’America“. Ma c’è anche chi ha voluto difenderla, ritenendo che quel messaggio fosse riferibile ad altro e non a Papa Francesco.

Marjorie Taylor Green è “deputata per GA-14, cristiana, mamma, imprenditrice, orgogliosa americana, 100% pro-vita, pro-armi, pro-Trump”. Il sito Leggo ha aggiunto che in passato era stata attaccata per la disinformazione sul Covid.