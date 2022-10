La Regina consorte Camilla ha trascorso alcuni giorni in India all’insegna del relax ed il benessere in un noto centro olistico, lo Soukya, in compagnia di alcuni amici e agenti della sicurezza, mentre Re Carlo III è rimasto nel Regno Unito. A riportare la notizia è stato il Times of India che scrive dell’arrivo di Camilla all’aeroporto internazionale di Kempegowda, a Bangalore, per recarsi a in centro olistico di salute e benessere dove è rimasta per dieci giorni.

Fonti della polizia hanno dichiarato al Times of India che “ci sono state istruzioni di non divulgare il suo viaggio in quanto la sua visita è privata e non è stata programmata alcuna funzione pubblica”. Tuttavia, la predilezione della regina consorte per le terapie di Soukya è nota da anni. Infatti Camlla è stata per la prima volta visitato nelle strutture di Soukya nel 2010 e ci è ritornata in diverse occasioni. Nel novembre 2019, l’allora Duchessa di Cornovaglia vi portò il marito Carlo come regalo per il suo 71esimo compleanno.

Paura per Camilla al rientro dall’India: aereo colpito da un uccello

La vacanza della regina consorte Camilla senza il marito è stata all’insegna del benessere e il ringiovanimento: meditazione, omeopatia, yoga, terapia e un antico sistema di medicina tradizionale noto come Ayurveda sono le specialità del Soukya, guidato dal celebre Dr. Isaac Mathai. Il centro si autodefinisce “la prima destinazione sanitaria integrativa al mondo” e si concentra su “guarigione, prevenzione o ringiovanimento”, come è possibile leggere dal sito web.

Tuttavia il rientro dall’India è stato un po’ più movimentato. Infatti l’aereo sul quale viaggiava Camilla Parker Bowles è stato colpito da un grande uccello. Insomma una vacanza che si è conclusa nel peggiore dei modi: il velivolo di linea della British Airways è stato colpito da un uccello che ha danneggiato il mezzo. Su Twitter è stata condivisa la foto dell’incidente.

British Airways Boeing 777-200ER aircraft (G-YMMJ) suffered a bird strike today while doing Flight BA118 from Bengaluru , India to London Heathrow Airport .



Picture : MZulqarnainBut pic.twitter.com/VcQeJO6cNH — FL360aero (@fl360aero) October 28, 2022

“L’aereo Boeing 777-200ER della British Airways (G-YMMJ) ha subito un colpo da un bello durante il volo BA118 da Bangalore, in India, all’aeroporto di Londra Heathrow”, si legge. Nel tweet è possibile vedere l’immagine dell’aereo con il muso ammaccato. Un piccolo incidente, ma che pare abbia spaventato molto Camilla. Del resto è risaputo che la regina consorte, 75 anni, nonostante i tanti impegni reali in giro per il mondo abbia paura di volare, ma questo suo timore non le impedisce allo stesso modo di viaggiare.