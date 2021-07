C’è profumo di fiori d’arancio nel Principato di Monaco. Il gala di Fight Aids Monaco è stata la prima occasione ufficiale in cui lui si è unito alla famiglia di Monaco al completo, quindi una sorta di debutto ufficiale in famiglia. Tanto è bastato per scatenare i bookmaker con la conseguenza che le voci di un matrimonio si fanno più insistenti.

Pur precisando che non c’è ancora alcuna ufficialità, come riporta il sito Elle parecchi dettagli portano a pensare che sì, queste nozze ci saranno. Per esempio il fatto che mamma Stephanie di Monaco sembra apprezzare particolarmente la compagnia del fidanzato della figlia in famiglia e l’abbia accolto a braccia aperte alla serata di gala e nella vita quotidiana. Pauline Ducruet è dunque pronta a indossare l’abito bianco?

La figlia di Stephanie di Monaco “pronta al matrimonio”



Pauline Ducruet è la secondogenita di Stephanie di Monaco, ha 27 anni e da tempo sta insieme a Maxime Giaccardi. Si conoscono da anni e se per molto tempo sono rimasti semplicemente amici ma poi la loro relazione è andata lentamente a trasformarsi in amore. “Auguri a questo piccolo tornado, la mia migliore amica e l’amore della mia vita” ha scritto lui su Instagram per festeggiare il compleanno della fidanzata.







La loro storia d’amore si divide tra Monaco e New York. A Montecarlo Maxime Giaccardi è imprenditore immobiliare ma anche nel campo nautico e del delivery, mentre Pauline Ducruet si divide tra la città natale e New York da dove dirige il suo brand di moda Altes Design che veste tutta la famiglia. Anche la sorella Camille Gottileb, oltre a mamma Stephanie.

E chissà allora se i bookmaker hanno ragione e mamma Stephanie di Monaco assisterà al secondo matrimonio dopo quello del primogenito Louis e Marie Hoa Chevallier che è stato celebrato nel 2019. Insieme dal 2012, i due si sono conosciuti tra i banchi di scuola e ufficialmente fidanzati nel febbraio 2018 dopo una proposta super romantica e super social durante una vacanza ad Hanoi in Vietnam, Paese di origine della famiglia di lei.