Con l’arrivo della Primavera milioni di italiani si preparano a consultare uno degli oroscopi più seguiti e amati del Paese: quello di Paolo Fox. Il celebre astrologo, da anni punto di riferimento per gli appassionati di astrologia, continua a conquistare il pubblico con le sue previsioni utili per affrontare la nuova stagione.

Amore, lavoro, salute: ogni aspetto della vita trova spazio nelle interpretazioni di Paolo Fox. Appassionati di astrologia, gli italiani attendono con trepidazione le nuove previsioni che spesso arrivano durante trasmissioni televisive e radiofoniche, oppure attraverso il suo celebre “oroscopo segno per segno”. Ora vediamo, segno per segno, come sarà la Primavera.

Oroscopo Paolo Fox Primavera 2025

Ospite di Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan, Paolo Fox ha svelato quello che ci aspetta in primavera, ma solo su amore e passione: “Tanto siamo fuori dalla fascia protetta e possiamo dire tutto. Di solito vado in onda alle 12:00 a I Fatti Vostri e in quei contesti posso solo dire ‘incontri interessanti’, oppure ‘tante coccole’, ma stanotte possiamo tranquillamente dire tutto senza troppi problemi. Michele Guardì al massimo mi licenzierà e verrà qui da te a lavorare con una rubrica. Adesso a ogni segno assegneremo da 1 a “.

1 Pesci.

Il massimo dei punti per voi. Una primavera ricca di emozioni e non lasciatevi scappare le occasioni.

2 Ariete.

Mi raccomando lanciatevi nelle relazioni. Perché di solito preventivate tutto prima, fate troppi progetti e pianificate tutto e quando arrivate all’appuntamento siete scarichi e fate brutta figura. Quindi mi raccomando buttatevi perché l’oroscopo è dalla vostra parte.

3 Toro.

Per voi quattro punti e mezzo, un bel terzo posto. Un bel cielo e tanta passione per questo segno. Anche Cattelan è del Toro, che avrà tanto da fare.

4 Cancro.

Avete un bel cielo ad aprile e in generale siete uno dei segni più sensuali e aperti dello zodiaco. Se volete provare delle emozioni e sensazioni particolari e forti, dovete provare una persona del Cancro, magari poi la scaricate, ma prima provate.

5 Leone.

Uno dei vincitori di questa situazione astrologica, soprattutto ad aprile. Avete una venere importante che vi darà delle gioie. Con loro non potete chiedere tanto perché fanno tutto loro, ma alla fine vorranno un voto e vi chiederanno ‘come sono andato?. Attenti con le risposte, mai voti sotto il 10 se volete mantenere una relazione con i Leone.

