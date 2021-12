“Due segni spaccano. Gli altri…”. Oroscopo 2022 Paolo Fox: cosa dice su amore, lavoro e fortuna

Ultimo giorno dell’anno 2021, arriva puntuale l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Impossibile per molti italiani perdere la consueta rubrica dedicata ai segni zodiacali. L’oroscopo di Paolo Fox, seguito sia in tv con Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma anche in radio, ovvero su LatteMiele, non può che preannunciare grandi novità in vista del nuovo anno a cui presto si alzeranno alti i calici dei brindisi. Segno dopo segno, ecco cosa legge per noi Paolo Fox nelle stelle.

Si comincia con i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Mesi ricchi di grandi soddisfazioni e opportunità, soprattutto in campo professionale. L’amore? Il periodo sembra essere fortunato per nuove conoscenze e sorprendenti inizi. Più attenzione dovranno prestare, invece, i nati sotto il segno del Toro a cui Paolo Fox consiglia di mettere da parte il denaro e alzare la guardia.

Nuove prospettive in amore ma anche via libera alla scoperta del sé più autentico. Insomma, i nati sotto il segno del Toro dovranno rimboccarsi le maniche e partire a tutto gas. Per i Gemelli, invece, più prudenza. Meno slanci sul lavoro in attesa che l’estate porti nuovi traguardi più soddisfacenti. Freno a mano anche in amore: il dialogo e la comprensione riusciranno a riportare armonia ai sentimenti.





Il mese più fortunato per i nati sotto il segno del Cancro? Secondo Paolo Fox sarà maggio a riaprire le danze e rimettere in circolo buone energie, ma attenti alla gelosia in amore, perché il suo peso si farà sentire. Ottimo per i leoncini che nonostante qualche difficoltà lavorativa troveranno sempre il modo di risalire in superficie. E se l’amore di inizio anno potrebbe dare qualche piccolo problema, Paolo Fox consiglia di mantenere i nervi saldi e attendere la primavera. Un po’ di riposo in più aiuterebbe.

Cambiamenti in vista per i Bilancia, a cui Paolo Fox consiglia di evitare che amici e parenti possano ficcare troppo il naso nelle vostre cose per un anno pieno di alti e bassi. Insomma, meglio procedere con cautela. Per quanto riguarda i nati sotto il segno della Vergine riconciliazione e cambiamento potrebbero essere le parole chiave. Mentre per gli Scorpione grandi soddisfazioni a lavoro. Evitare investimenti azzardati aiuterà a fare del 2022 l’anno delle grandi conquiste.

Concludono l’oroscopo i Sagittario pronti a un riscatto professionale e a qualche storia occasionale, seguiti da i Capricorno che nel corso dell’anno avranno modo di chiarire idee ed emozioni e arrivare alla grande svolta, a differenza però degli Acquario, che dovranno fare i conti con stress e incertezze. I Pesci? Il 2022 sembra essere l’anno fortunato, proprio come accadrà per i nati sotto il segno dello Scorpione. Treni da non perdere e occasioni da cogliere al volo, meglio cominciare da subito.