Il paio di sandali di Steve Jobs venduti all’asta a una cifra da capogiro. Stimati a circa 60mila dollari, per poi quadruplicarne il valore, raggiungendo una cifra mai vista tale nella storia. Stando a quanto riferito dalla casa d’asta d Julien’s Auctions il loro valore raggiunge i 218.750 dollari, ovvero circa 211mila euro. Una cifra record mai pagata prima d’ora per un paio di sandali.

D’altronde per molti Steve Jobs è davvero diventato un’icona per tutte le generazioni: “Steve Jobs ha cambiato il mondo non solo con le sue innovazioni rivoluzionarie, ma anche con il suo stile di leadership aziendale e la moda di indossare i sandali”, riferisce a Cnn Darren Julien, CEO e fondatore di Julien’s Auctions: “Questi amati Birkenstock sono stati indossati da Jobs mentre faceva la storia ed erano il punto fermo dell’icona della tecnologia”. (Il lato oscuro di Steve Jobs: “Ecco tutta la verità… “).

Venuto a mancare nel lontano 2011 a causa di un tumore al pancreas, Steve Jobs è stato il cofondatore di Apple Inc. e ne è stato amministratore delegato fino al 24 agosto 2011. Le dimissioni proprio in quell’anno per motivi di salute, che lo hanno portato ad assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Ha fondato anche la società NeXT Computer. È stato inoltre fondatore e amministratore delegato di Pixar Animation Studios prima dell’acquisto da parte della Walt Disney Company, della quale era inoltre membro del consiglio di amministrazione oltre che maggiore azionista fisico.

Steve Jobs indossava il paio di sandali di marchio Birkenstock proprio nella casa dei genitori a Palo Alto in California, ovvero nella sua “historic landmark”, tradotto luogo storico. Proprio nell’abitazione, Steve Jobs ha dato vita nel 1976 insieme a Steve Wozniak alla celebre azienda multinazionale poi divenuta iconica in tutto il mondo.