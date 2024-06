Giorni d’estate, giorni di mare, ma sono anche giorni di oroscopo. Ovviamente le indicazioni che arrivano dalle stelle non mancano in queste ore e a dare le ultimissime sulla settimana che va dal 24 al 30 giugno ci ha pensato Paolo Fox. Ecco le sue ‘previsioni’ segno per segno.

Ariete: La settimana inizia col piede giusto per gli Ariete. Lunedì, infatti, la Luna sarà di nuovo favorevole, aprendo le porte a un’estate promettente. È il momento ideale per fare programmi per luglio e agosto. Il weekend si preannuncia stimolante grazie alla Luna nel tuo segno.





Toro: Tra lunedì e martedì la Luna sarà in aspetto contrario, quindi dovrai essere cauto e curare di più la tua forma fisica. Questi giorni sono ideali per iniziare una nuova dieta. I giorni migliori della settimana saranno mercoledì e giovedì, perfetti per fissare appuntamenti o colloqui importanti.

Gemelli: Lunedì e martedì la Luna nel segno amico dell’Acquario ti donerà creatività e buone intuizioni. Approfitta di queste 48 ore per fare proposte o lavorare su nuovi progetti. Tuttavia, mercoledì e giovedì potrebbero portare stanchezza e sbalzi emotivi. Il weekend sarà intrigante per l’amore e i nuovi incontri.

Cancro: Settimana interessante per i Cancro. Mercoledì e giovedì avrai il supporto di Sole, Mercurio, Venere, Marte e Luna in buon aspetto, preparandoti a vivere momenti belli e inaspettati. Tra venerdì e domenica mattina, la Luna in quadratura potrebbe causare umore altalenante, richiedendo prudenza.

Leone: La settimana inizierà in salita. Lunedì e martedì la Luna sarà in opposizione e Marte in quadratura, quindi dovrai mantenere la calma e curare di più la tua forma fisica. Punta tutto sul fine settimana, che si prospetta particolarmente intrigante.

Vergine: Sarà una settimana produttiva per portare avanti le tue idee e progetti. La seconda metà del mese offre più risorse e soluzioni efficaci. Solo mercoledì e giovedì dovrai fare attenzione, poiché la Luna opposta potrebbe causare tensioni. Recupero in vista anche per l’amore.

Per leggere gli altri segni clicca su Successiva