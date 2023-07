Estate 2023, arrivano le stelle di Paolo Fox a porre chiarezza e illuminare i tragitti. La stagione estiva ha ormai aperto le sue danze e per i più appassionati di oroscopo, non si può che sbirciare tra gli appunti di viaggio per così dire. Cosa ci attenderà in vista dei caldi mesi estivi? La risposta Paolo Fox la trova come sempre nelle stelle e segno per segno a rivelato a tutti i suoi fan sorprese, nuovi amori, progetti e molto altro.

Oroscopo di Paolo Fox per l’estate 2023. Segno per segno ecco cosa hanno previsto le stelle per i prossimi mesi di luglio e agosto. Dal segno zodiacale più fortunato a quello che dovrà prendere i mesi di relax per riordinare progetti e pensieri. L’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, è stato reso disponibile su DiPiùTv. Ecco le previsioni delle stelle di un cielo estivo e propositivo.

Oroscopo di Paolo Fox per l’estate 2023: le previsione delle stelle segno per segno

Non si può che cominciare con i nati sotto il segno dell’Ariete. Pronti al grande passo? Chi ha la fortuna di vivere un grande amore dovrebbe cominciare a pensarci e chissà se dopo le calde giornate di tintarella e fine estate le idee saranno più chiare. Per i nati sotto il segno del Toro invece tema cruciale sarà la sfera lavorativa: come proseguire al meglio? Un po’ di relax aiuterà a facilitare le decisioni. Per i nati sotto il segno dei Gemelli, preparatevi alle novità. I Gemelli si troveranno faccia a faccia davanti a nuove prospettive differenti rispetto l’anno appena trascorso, soprattutto se le aspettative amorose sono state particolarmente deluse.

Via libera alla passione per i nati sotto il segno del Cancro: con Giove a favore le nuove conoscenze si rivelerenno cruciali. Poi è la volta del segno del Leone. I leocini ruggiranno? Il pensiero andrà a come sistemare le questioni legate al denaro e alle spese, mentre per la dimensione professionale meglio agire subito e in fretta. Per i nati sotto il segno della Vergine, le prospettive diventano interessanti. Cuori spalancati e progetti che daranno i propri risultati entro breve tempo. Non ve lo aspettavate vero? E si passa ai Bilancia, che dovranno sicuramente prestare attenzione ai prossimi passi soprattutto in vista delle prossime spese da fare. I nati sotto il segno dello Scorpione invece dovranno provare a recuperare tempo ed energie per il proprio cuore.

Poi è la volta dei Sagittario, che baciati dalle stelle potranno forse restare fulminati alla vista di un nuovo amore. Capricorno con stile per chi ha la fortuna di vivere un rapporto di coppia consolidato. Forse è arrivato il momento di concretizzare. Estate colma di amicizia per gli Acquario e chissà se andare oltre possa rappresentare una buona occasione di felicità futura. Conclude l’oroscopo il segno dei Pesci che dopo tante incomprensioni sia in amore che sul lavoro potranno forse raccogliere i frutti migliori.