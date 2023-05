Tra pochi giorni arriva giungo e quindi è il caso di sapere cosa prevedono le stelle per il prossimo mese. Andiamo a scoprire tutte le previsioni astrologiche grazie all’aiuto di un esperto, uno degli astrologi più seguiti d’Italia, Paolo Fox. Ecco i segni più fortunati dell’oroscopo, rivelati in anteprima sul settimanale di attualità DiPiùTV. Tutto su amore, lavoro, benessere e fortuna. Ariete: A testa bassa. Anche se nelle nuove relazioni ci sono dei dubbi, l’astrologo dice che per il prossimo periodo bisogna andare assolutamente avanti. Toro: Serenità. Si apre un periodo importante per le coppie che vogliono ritrovare serenità e per coloro che vogliono finalmente regolarizzare un’unione rendendola più forte.

Gemelli: Amore in vista. Da qui in avanti per coloro che non hanno una storia d’amore le stelle saranno importanti per i nuovi incontri; nelle relazioni di lunga data qualcosa prossimamente andrà rivisto. Cancro: Venere nel segno. Il cielo di questo periodo è di recupero e permette alle coppie che si amano di risolvere un po’ di cose; non si esclude l’arrivo dell’amore per i single, vista la presenza di Venere nel segno.

Oroscopo di Paolo Fox per il mese di giugno 2023

Leone: Periodo fortunato. Dal 5 giugno Venere inizierà un transito importantissimo in questo segno, transito che durerà molto a lungo; periodo fortunato, in generale, per le questioni amorose e stanno per arrivare progressi per i single. Vergine: Dimentica il passato. In vista del prossimo periodo, il re delle stelle consiglia ai single di dimenticare il passato, specie se si ha paura di rimanere scottati da un amore difficile da gestire. Bilancia: Tergiversa. Se ci sono dispute da risolvere con un ex, forse è meglio far passare un po’ di tempo prima di cercare una possibile soluzione.

Scorpione: Nodi da sciogliere. Se nella vita di coppia in queste settimane ci sono perplessità, è bene cercare di risolverle entro il 5 giugno, perché subito dopo arriverà Venere dissonante. Sagittario: Grandi passioni. Il prossimo sarà il mese delle grandi passioni che esploderanno all’improvviso; per quanto riguarda la sfera lavorativa, giugno 2023 si rivelerà di grande forza. Capricorno: Occhio vigile. Le storie d’amore che nascono in questo periodo possono rivelarsi complicate da vivere, a lungo andare.

Acquario: Ad un bivio. Nella vita di coppia bisogna fare attenzione alle distrazioni che possono diventare esagerate in queste settimane; I single, invece, devono capire che voglia hanno di mettersi in gioco. Pesci: Vietato rimandare. Se nella coppia ci sono questioni urgenti da affrontare, è meglio farlo subito invece di rimandare; eventuali lontananze, dice il re degli astri, devono essere colmate.