Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Branko, che si è soffermato segno su segno e su cosa succederà nella settimana dal 17 al 23 novembre. Lui ha dato vita al suo classico intervento settimanale sul settimanale Chi e ha cominciato soffermandosi sull’Ariete, infatti non sarà una giornata spettacolare venerdì 17, ma entro giorno 20 ci potrebbe essere un bell’incontro, che potrebbe concretizzarsi con un Acquario. Per quanto concerne Toro, ci potrebbe essere una bella sfida per la propria carriera.

Importante concentrarsi sulle relazioni sociali, in particolare sugli amici. Il fascino di Pesci potrebbe risultate decisivo. Poi spazio a Gemelli, che dovrà puntare fortemente sul lato della creazione, infatti anche se i risultati prefissati non dovessero giungere immediatamente, nell’oroscopo di Branko sulla settimana dal 17 al 23 novembre è stato riportato che si tratterà di un investimento fondamentale per il futuro. Ariete potrebbe rappresentare un incontro favorevole con Gemelli.

Oroscopo Branko, le previsioni nella settimana dal 17 al 23 novembre

L’oroscopo di Branko apparso su Chi si è poi spostato su ciò che accadrà nella settimana dal 17 al 23 novembre alle persone col segno Cancro. Grande divertimento e importanza sull’amore, soddisfacente la posizione professionale e si potrà pensare ad un nuovo lavoro perché sarebbe il momento giusto. Gli incontri positivi avverranno con Scorpione e Toro. Poi Leone, che dovrà accantonare i malintesi matrimoniali e bisognerà stare attenti alla guida. Cancro e Sagittario bisognerà incontrarli sulla propria strada.

Branko ha proseguito con Vergine, che avrà soddisfazione sotto la sfera amorosa e c’è un momento favorevole anche per trovare un bel lavoro, dove ci potrebbe anche essere un salto di qualità. L’incontro migliore con Bilancia o Cancro. A proposito di Bilancia, ci potrebbero essere nuove conoscenze che sfoceranno in relazioni sentimentali ed è la fase giusta per chiudere contratti e accordi anche dal notaio. Ma non bisognerà spendere troppo denaro. Incontro positivo con Sagittario. Scorpione invece dovrà concentrarsi sugli affetti personali e dichiararsi alla persona di cui siete innamorati. Incontri previsti con Scorpione e Vergine.

Infine, Sagittario avrà un salto qualitativo e si incontrerà con Ariete. Servirà tanta grinta per affrontare al meglio la stagione del compleanno. Capricorno potrà puntare su affari e investimenti e incontrarsi con Pesci o Leone. Acquario potrà dare uno slancio alla vita privata e professionale ma attenzione alla guida. Gemelli o Sagittario saranno sulla sua strada. In ultimo Pesci che dovrà accettare le offerte estere e puntare sull’amore. Scorpione sarà fondamentale.