“Un segno batte tutti, un altro è ko”. Oroscopo Ada Alberti 2022. Tutto su amore, lavoro e fortuna

Il nuovo anno ha aperto le danze. Dopo aver brindato e dato il ‘benvenuto’ al 2022, impossibile per molti trattenere la curiosità di ‘sbirciare’ cosa avranno in serbo le stelle. Puntuale come sempre l’oroscopo, segno per segno, della gettonatissima astrologa di Canale 5, Ada Alberti. Tutto su fortuna, lavoro e amore. Quale sarà il segno baciato dalla dea della Fortuna?

Seguito dai telespettatori di Mattino 5 e Pomeriggio 5, ma anche online con oltre 20mila follower su Instagram, l’oroscopo di Ada Alberti diventa come ogni anno un appuntamento imperdibile. Le stelle del 2022 sembrano parlare forte e chiaro. Si comincia dai nati sotto il segno dell’Ariete, che sembra siano ormai pronti a chiudere definitivamente i conti in sospeso con il passato. Per i nati sotto il segno del Toro, invece, il 2022 non può che essere l’anno migliore per curare i propri affetti.

Per quanto riguarda i Gemelli, tutto sembra puntare dritto verso il successo in ambito professionale, ma non senza rimboccarsi le maniche. Stelle fortunate anche per i nati sotto il segno del Cancro, che rispetto allo scorso anno conseguiranno notevoli miglioramenti in tutti gli ambiti. Per i nati sotto il segno del Leone, secondo l’astrologa, nuove possibilità lavorative in vista e importanti decisioni da prendere. Per i Vergine, i chiarimenti potranno portare a qualche sicurezza in più.





E si arriva al segno della Bilancia, baciato dalla fortuna e di più. Il lavoro sarà la dimensione che darà maggiori soddisfazioni. Anche per nati sotto il segno dello Scorpione, sempre alla ricerca della creatività, il 2022 si presenta un anno decisamente propizio, anche per allargare la famiglia. Diversamente dai Sagittario, che dovranno trovare qualche soluzione in più per risolvere questioni familiari pungenti.

Prospettive interessanti per i Capricorno, soprattutto per brindare a nuove amicizie e interessanti incontri. Non benissimo, invece, per gli Acquario, che tra spese inaspettate e qualche preoccupazione in più, potranno rasserenare gli animi solo nella seconda parte dell’anno. L’oroscopo si conclude con i Pesci, che baciati dall’influenza positiva di Giove, si candidano come il segno dell’anno. Insomma, cosa aspettate a farvi avanti? Le stelle sono finalmente dalla vostra parte.