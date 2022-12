Oroscopo 2023, torna l’appuntamento con l’astrologia e le previsioni astrologiche per il nuovo anno. Come sempre, in questo periodo l’interesse per gli astri sale alle stelle e in molti si affidano agli astrologi per capire cosa può riservare il nuovo anno. Ma quali saranno i segni maggiormente fortunati di questo 2023? E i più sfortunati?

L’oroscopo 2023 riserverà novità in amore, ricchezza e successo al lavoro? Non ci resta che scoprire i segni più fortunati e meno fortunati attraverso l‘oroscopo 2023. Chissà se la dea bendata sarà dalla vostra parte nel prossimo anno e vi darà una mano in amore, salute, fortuna e ricchezza. Vediamo quale sarà il segno più fortunato del prossimo anno.

Leggi anche: Oroscopo 2023, ecco i segni più fortunati nel nuovo anno: “Tanti soldi e non solo”





Oroscopo 2023, i segni più fortunati e non per il prossimo anno

Oroscopo 2023, il segno fortunato è quello della Bilancia, soprattutto per quanto riguarda denaro e successo. A riferirlo gli esperti astrologi già pronti a scrutare le stelle e rivelare cosa ci attenderà in vista del nuovo anno. I nati sotto il segno della Bilancia saranno i ‘prescelti’ dalla dea fortuna. I Bilancia guadagneranno in modo significativo sia nella sfera monetaria che in quella sentimentale e lavorativa.

Nell’oroscopo 2023 spicca anche lo Scorpione, protagonisti di un anno favoloso ma anche impegnativo. Nessuna paura di lasciarvi andare e correre il rischio. Ovviamente dovrete fare attenzione a non scendere a compromessi sulla qualità del lavoro solo perché il 2023 è un anno fortunato. Spazio anche all’amore, con una altissima probabilità di innamorarvi perdutamente.

Tra i segni più fortunati del 2023 anche il Leone. Nelle previsioni ci sono tantissime possibilità da coglierle tutte. Per voi si prevede un anno molto intenso e frenetico a livello lavorativo con milioni di nuove possibilità di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato. E tutti i vostri sogni diventeranno realtà.

Secondo l’oroscopo, il 2023 sarà per i Gemelli un anno super fortunato. Per voi sarà importante dare la priorità ai vostri obiettivi e cercare di lasciare il superfluo. La fortuna vi aiuterà in questo e potrete realizzare i vostri desideri, sia in campo lavorativo, come una promozione, oppure in amore: trovare la vostra dolce metà o sposarla. Lascia andare le preoccupazioni e il 2023 vi ripagherà.

Fortunati anche i nati sotto il segno del Toro, con una interessante posizione di Venere, nel segno a partire dal 16 marzo, mese in cui i sentimenti hanno una marcia in più. Il momento migliore per comprare una nuova casa o chiedere alla vostra dolce metà di sposarvi. Quest’anno, la vostra fortuna con i soldi non sarà eccezionale, ma la vita amorosa sarà fenomenale. Sul lavoro Giove inizia un bellissimo transito e sono previsti tanti cambiamenti.

Ovviamente alcuni segni avranno più difficoltà di altri. Secondo Paolo Fox, per la Vergine c’è un po’ di tensione nei prossimi mesi. Meglio vivere una sfera emotiva decisamente più tranquilla. Attenzione solo a Saturno opposto. Per lo Scorpione è meglio evitare le complicazioni a gennaio e gli atteggiamenti orgogliosi. Problemi in amore per il Sagittario, che potrebbe innamorarsi si una persona molto lontana. A maggio la passionalità non sarà alle stelle per l’Acquario, che dovrà mettere in conto agitazione e insofferenza in determinati periodi dell’anno.