Un’immane tragedia ha coinvolto una famosa, che purtroppo è deceduta nelle ultime ore per una causa sconcertante. Secondo quanto emerso in queste ore, Zhanna Samsonova è morta praticamente ‘di fame’. Queste almeno sono le indiscrezioni venute fuori e che stanno destando davvero scalpore. Pare seguisse una dieta molto particolare, che alla fine le ha creato grossi problemi di salute fino purtroppo ad arrivare alla sua scomparsa.

A parlare è stato anche un amico della povera Zhanna Samsonova, morta ‘di fame’ a 39 anni. Era seguitissima sui social network, infatti aveva numerosissimi seguaci non solo su TikTok, ma anche su Instagram e Facebook. Qui era conosciuta col nome di Zhanna D’Art e, quando i follower hanno saputo della sua dipartita, sono rimasti tutti scioccati. Andiamo a vedere cosa le sarebbe successo alla 39enne, originaria della Russia.

Zhanna Samsonova è morta ‘di fame’ a 39 anni

L’amico della povera Zhanna Samsonova, morta di fame per aver seguito una dieta vegana, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Newsflash: “Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta. L’hanno mandata a casa a farsi curare. Tuttavia, è scappata di nuovo. Quando l’ho vista a Phuket, sono rimasto inorridito”. Poi a parlare è stata un’altra amica della 39enne: “Vivevo un piano sopra di lei e ogni giorno avevo paura di trovare il suo corpo senza vita al mattino”.

Poi questa sua amica ha concluso così il suo racconto: “L’ho convinta a farsi curare, ma non ce l’ha fatta”. Pare che Zhanna mangiasse esclusivamente frutta, germogli di semi di girasole, succhi e frullati di frutta. Il sito Leggo ha riportato che questo tipo di dieta vegana causa la carenza di calcio e vitamina D e c’è il rischio che possano sopraggiungere l’anemia o problemi nervosi nonché alcune patologie al cuore e l’infertilità.

De veganistische blogger Zhanna Samsonova (40) is dood. De Russin, beter bekend als Zhanna d’Art, overleed aan uitputting tijdens een detox-kuur in 🇱🇰. In één van haar laatste posts schreef ze meelij te hebben met iedereen die ongezond eet. pic.twitter.com/loDYFJld4l — Dénis van Vliet (@denisvanvliet) July 29, 2023

La morte della russa risalirebbe al 21 luglio. Lei mangiava questa frutta esotica in Malesia e alla fine le è costata carissimo. La mamma di Zhanna ha dichiarato: “Mia figlia è morta per un’infezione simile al colera“. Un dramma davvero assurdo.