Come spesso accade con l’arrivo del nuovo anno si susseguono le previsioni su quello che sarà e che avverrà nei prossimi 365 giorni. Anche il 2023 come i suoi predecessori, potrebbe essere ricco di significati e avvenimenti: almeno stando a quanto riferisce il Nostradamus vivente, Athos Salomè. Va detto che alcune delle sue previsioni non sono belle per nulla, quindi vale la pena riportarle e poi attendere il verificarsi o meno degli eventi.

Spesso le previsioni di Athos Salomè sono oggetto di discussioni: ha un seguito fedele di persone che credono nella sua capacità di prevedere il futuro e che seguono le sue previsioni con molto interesse. Poco si conosce sulla vita privata e sulla formazione del Nostradamus vivente: lui sostiene di avere una lunga storia di studi in campo astrologico e di aver lavorato come astrologo per diversi anni. Inoltre dice di aver ricevuto “visioni” del futuro da una “fonte divina” che gli permettono di fare previsioni accurate.

Nostradamus vivente, le previsioni per il 2023

In passato Salomè ha pubblicato libri di profezie in cui dice di aver previsto l’attentato terroristico dell’11 settembre il terremoto ad Haiti del 2010 e l’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Ma in molti hanno messo in dubbio l’accuratezza delle sue previsioni. Insomma che si creda o no, Salomè ha fatto le previsioni anche per il 2023 e si tratta di fatti non proprio piacevoli. Stando al Nostradamus vivente nell’anno appena arrivato “potrebbe presentarsi l’Anticristo che potrebbe anche non essere una sola persona. Questo potrebbe segnare l’inizio della fine dei tempi”.

Una profezia inquietante a cui ne fa seguito un’altra che fa riferimento ai mercati finanziari e alle potenze mondiali. A Daily Star ha detto: “Attenderemo di vedere chi sarà la più forte tra Russia e Cina. Il dollaro non sarà facile da far crollare e le criptovalute diventeranno sempre più potenti”. Bisognerà attendere il corso degli eventi per capire se Salomè avrà ragione o meno.

Nel frattempo sono arrivate anche le previsioni di Nostradamus: nel 2023 dovrebbe formarsi un Nuovo Ordine Mondiale. Secondo la profezia il cambiamento potrebbe essere già in atto in questi mesi. L’instaurazione di un nuovo ordine sarebbe inoltre alla base di una grave crisi economica che coinvolgerebbe tutto il pianeta. Si parla insomma dell’inizio di una ‘nuova era’ e ci sarebbe poco da stare allegri.