“Buon compleanno caro Nicolas! Ti amiamo da morire. Continua a guidare il tuo trattore!”. Auguri al principino che però vive come un bambino ‘comune’ e sì, che diventa sempre più bello. Compie 6 anni e anche il suo giorno speciale è stato celebrato con un ritratto realizzato dalla mamma e poi pubblicato sul suo profilo Instagram.

Mamma che ha da poco spento 39 candeline: è Madeleine di Svezia, la terza figlia del re Carl Gustav e della regina Silvia, ottava in linea di successione al trono dopo sua sorella maggiore Victoria, principessa ereditaria sul cui capo verrò un giorno posta la corona, i figli di lei Estelle e Oscar, il fratello Carl Philip e i suoi tre figli. Ha sposato Christopher O’Neill, banchiere newyorkese, nel 2013, e lo ha seguito a Miami, Florida, dove ora vive tutta la famiglia.

Il principino Nicolas di Svezia compie 6 anni

Nicolas, che è il secondogenito di Madeleine e Christopher O’Neill (la maggiore è Leonore e la piccolina Adrienne) è sì principino ma nel 2019 il nonno Carl Gustav di Svezia re gli ha tolto il titolo di Altezza Reale. Si legge, nel comunicato ufficiale che i nipotini “non saranno più parte della casa reale”. Il motivo risiede nell’affetto che il Re e la Regina provano per i nipoti.





La perdita dello status di “Sua Altezza” permette infatti ai bambini di non essere più sottoposti a obblighi istituzionali ma, al contrario, essere liberi di vivere la loro infanzia -che rimane comunque privilegiata- come altri bambini. E grazie alla decisione del re, sua madre ha potuto seguire il marito all’estero, in Florida, pur continuando a lavorare come reale “part time” dall’America.





Come riporta Repubblica, infatti, da Miami la principessa continua a lavorare per le associazioni patrocinate, tutte incentrate sulla protezione dell’infanzia a partire dalla World Childhood Foundation, fondata da sua madre la regina Silvia, in particolare impegnata a sensibilizzare le persone sullo sfruttamento sessuale minorile e sul traffico di esseri umani.