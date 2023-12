Finalmente l’attesa è finita, l’oroscopo di Paolo Fox su Natale è infatti arrivato. Le previsioni segno per segno sono state confermate nelle ultime ore dall’astrologo, che è partito soffermandosi sull’Ariete. Il 25 dicembre tanti dovranno lavorare, ma ci sarà un recupero. Ci saranno dei momenti di umore basso, ma per Capodanno l’atmosfera si preannuncia positiva e occorrerà riprendere il prima possibile un progetto importante.

Passando a Toro, stando a quanto rivelato dall’oroscopo di Paolo Fox sul Natale e anche sull’ultimo dell’anno, occhio all’aspetto amoroso il 25 dicembre. Non bisognerà avere litigi nei prossimi giorni e per quanto concerne il Capodanno, sarà abbastanza differente rispetto altri altri segni perché ci sono delle preoccupazioni. Per i nati nel Gemelli, invece, attenzione allo stress a Natale e niente malinconia in vista della fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox per Natale e Capodanno: segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox in vista delle festività natalizie e del Capodanno si è concentrato poi sul Cancro, infatti sarà molto intrigante il Natale e servirà riflettere molto. Spazio all’amore nell’ultima giornata dell’anno. Per i nati sotto il segno del Leone la vigilia di Natale sarà positiva e bisognerà prendere in considerazione nuove proposte. A Capodanno i conti in sospeso dovranno essere regolati. Passando alla Vergine, non ci sarà molta tranquillità natalizia, ma occorrerà non pensare troppo alle problematiche lavorative. Nel 2024 ci sarà però giustizia.

Poi chi è Bilancia avrà, secondo Fox, incontri interessanti a Natale. Grazie all’arrivo del nuovo anno si dovrebbero risolvere problemi rimasti in sospeso e ci saranno chiarimenti anche sotto la sfera sentimentale. I segni nati nello Scorpione avranno un 25 dicembre tranquillo e dovranno reagire bene alle provocazioni. Poi ci saranno altre sfide lavorative da affrontare prima di Capodanno. Sagittario dovrà stare attento a non scontrarsi in amore. Alla vigilia di Capodanno ci saranno bei momenti per quanto concerne la vita amorosa.

Infine, i nati sotto il segno del Capricorno avranno un dono dalla persona che amano anche se a Santo Stefano ci sarà qualche maretta. Poi la serata di Capodanno sarà fantastica. E Acquario non dovrà arrabbiarsi a Natale e addio alle provocazioni nell’ultimo giorno del 2023.