Fiocco rosa per Harry e Meghan. È nata la figlia, come si chiama e la sorpresa sui nomi scelti

È nata la seconda figlia di Harry e Meghan. La coppia ha già un figlio, Archie, di 2 anni.

La bimba è nata venerdì 4 giugno nell’ospedale Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbaradi Santa Barbara, in California. La notizia è stata diffusa oggi dai genitori.

Che il parto dell’ex attrice fosse imminente si sapeva già da qualche settimana, e ormai mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato dopo qualche giorno tramite un comunicato ufficiale della famiglia. La figlia di Harry e Meghan nasce senza titolo ufficiale e tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, collocandosi dietro il nonno Carlo, lo zio William, i figli George, Charlotte e Louise, il fratellino Archie e davanti al principe Andrea, secondo figlio maschio della regina Elisabetta e di Filippo di Edimburgo, scomparso nel marzo scorso a 99 anni.

Rispettati, almeno in parte, i pronostici dei media britannici e dei bookmaker, che davano per scontato il nome Diana nel nome della bimba, in omaggio alla nonna, madre di Harry e William, che ha aggiunto il nome Diana anche alla secondogenita Charlotte. L’annuncio della nascita con un comunicato ufficiale diffuso dal portavoce dei duchi.





“È con grande gioia che Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex, danno il benvenuto nel mondo alla loro figlia, Lilibet “Lili”, Diana Mountbatten-Windsor. Lili è nata venerdì 4 giugno alle 11.4o del mattino, tra le cure dello staff del Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara”. La bambina pesa 3 chili e 400 grammi. Sia la madre che la piccola stanno bene. Poi la spiegazione sulla scelta del nome.

La bimba si chiama Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. “È stata chiamata Lilibet per via del soprannome della sua bisnonna, Sua Maestà la regina, mentre Diana è stato scelto in onore della sua amata nonna Diana, la principessa del Galles. Lili è la seconda figlia dei duchi di Sussex, che hanno anche un figlio di due anni di nome Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il duca e la duchessa di Sussex vi ringraziano per tutti i calorosi auguri e le preghiere e si godono questo momento speciale in famiglia”, conclude la nota. Anche William e Kate Middleton avevano deciso di omaggiare la regina Elisabetta e Lady Diana, la secondogenita si chiama infatti Charlotte Elisabeth Diana.