“Addio a uno dei più grandi”. Moda in lutto, morto lo storico stilista: la vita intera per lo stile

Lutto nel mondo della moda. Lo stilista è morto venerdì 3 febbraio 2023 all’età di 88 anni a Portsall, in Francia, dove si trasferì insieme alla madre allo scoppio della guerra civile spagnola (1936). La notizia della scomparsa dello stilista che Coco Chanel definì “il metallurgico della moda”, è stata annunciata da dal gruppo spagnolo Puig, che controlla la casa di moda e il business dei profumi di Paco Rabanne.

Paco Rabanne cresce in Francai, si iscrive alla facoltà di architettura e negli anni Sessanta diventa famoso come enfant terrible del mondo della moda francese. Inizia la sua carriera nel mondo della moda creando gioielli per alcune della case di moda più famose al mondo: Givenchy, Dior e Balenciaga.

Leggi anche: “Addio amico mio”. Cinema italiano e tv in lutto per l’attore, lascia un’eredità di oltre 50 film





Paco Rabanne, morto lo stilista spagnolo: aveva 88 anni

Nel 1966 è nata la sua casa di moda. Il suo stile ha affascinato subito gli addetti ai lavori perché per le sue creazioni utilizzava dei materiali fuori dalle abitudini come metallo, carta e plastica. Proprio per questo motivo Coco Chanel, celebre stilista francese e creatrice di una delle case di moda più famose al mondo, ha ribattezzato il collega “il metallurgico della moda”.

Paco Rabanne è stato anche il primo stilista a usare la musica nelle sue sfilate di moda. Lo stilista era molto credente e gli piaceva definirsi “un monaco della moda”. L’iconico brand è stato tra i protagonisti anche della storia del cinema. È suo l’iconico abito di maxi paillete nel film Due per la strada, in cui Audrey Hepburn interpreta Joanna Wallace e indossa il capo, che diventa immediatamente un’icona della moda.

Era stato anche il costumista del film Barbarella. Romina Power, cantante, attrice a moglie dei Albano Carrisi, utilizzava i modelli di Paco Rabanne negli anni 60. Nel 1973 lo stilista ha lanciato l’eau de toilette maschile Paco Rabanne Pour Homme. Lo stilista ha creato Ultraviolet il suo profumo dopo aver lasciato l’Alta MOdam nella quale era entrando lavorando per case di moda molto importanti e influenti come Balenciaga, Dior, Givenchy e Coco Chanel.