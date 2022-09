Una moneta da 2 euro che vale una fortuna. Controlla se ne hai una nel tuo portafogli

Una moneta da 2 euro vale una fortuna? 149.500 euro è il costo richiesto sulla piattaforma di vendita Ebay per una moneta da due euro. Le monete possono apparire tutte uguali, ma ci sono delle differenze che le rendono uniche a causa di errori durante il conio.

Nel caso dell’euro l’effige è sicuramente il tratto distintivo e su una porzione di moneta, chiamata ‘dritto’, ciascun Paese trova il suo spazio per raccontarsi al mondo. In Italia, per esempio, è presente l’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci, in Germania l’Aquila araldica, simbolo del Paese, in Spagna il volto di Filippo VI di Spagna, in Francia mentre in Francia è raffigurato l’albero della vita, racchiuso in un esagono, che simboleggia i confini della Francia e il motto Liberté, Égalité, Fraternité.





Moneta da 2 euro con errore di conio: il valore

Ad esempio, il portale di vendita Ebay propone una rara moneta da 2 euro per la quale il venditore chiede un totale di 149.500 euro. Cosa giustifica una tale somma? Un errore di conio Sul retro dell’euro del Belgio è raffigurato il re Alberto II, ma la vera particolarità è il bordo, che secondo il venditore è più profondo rispetto a quelle in circolazione.

Come la moneta da 2 euro Belga, anche quella da 50 centesimi euro Italia 2002 Marco Aurelio è stata messa in circolazione con ben tre errori di conio ed è in vendita a 169.950 euro. Secondo il presidente dell’associazione professionale del commercio di monete tedesco, Michael Becker, molte monete in vendita a prezzi esorbitanti sono”prezzi ridicoli”, ma come spiegato a Merkur.de da Guy Franquinet, esperto di monete tedesche, i prezzi nella fascia a tre cifre sono più realistici per le monete in euro con errori di conio.

La moneta da 2 euro coniata dalla zecca Belga e in vendita a 149.500 euro. euro ha evidentemente un errore di conio molto raro e per questo motivo il prezzo di vendita è così alto. Il prezzo è infatti modulato in base ai listini dei collezionisti che, come detto, premiano in primis l’unicità dei pezzi. Nel caso della moneta coniata dalla zecca italiana (quella da 50 centesimi) mancano alcune delle dodici stelle della simbologia europea, la coda del cavallo e la R della zecca di Roma. Particolari che rendono la moneta un vero patrimonio.

