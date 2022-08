Avete mai visto una molletta da bucato in legno posizionata sulla bocchetta di un’auto? Magari quella di un amico, oppure buttando l’occhio su un’auto in sosta. Non si tratta di un gesto eccentrico o di una moda, dietro c’è un motivo ben preciso. Continuate a leggere e di sicuro non ve ne pentirete. Anzi, resterete sorpresi di come nell’era 4.0 di internet e delle macchine semi pensanti, un’idea che molto ma molto analogica vi sorprenderà.



Tra i più appassionati l’odore di auto nuova risulta piacevole all’olfatto ed offre quella sensazione di soddisfazione che può essere associata solo al guidare, per la prima volta, quella che sarà la propria auto per un certo periodo di tempo. Ma esattamente quello che percepiamo è un mix di odori, una miscela che ci arriva al naso in forma unica ma che viene generato da componenti utilizzati per l’assemblaggio dell’auto.





Il trucco della molletta alla bocchetta dell’aria per profumare l’auto



L’odore della macchina proviene dai solventi, mastici, plastiche, tessuti e gomma, utilizzati nel processo di fabbricazione dell’auto. Molti di questi materiali, hanno composti organici volatili che possono anche diventare letali e superano certe dosi. Jeff Gearhart, direttore di ricerca del Centro per l’ecologia in Michigan, ha infatti dichiarato.



“È un cocktail chimico di tantissime tossine. Possono essere trovati fino a circa 200 composti chimici, considerando però che nessuno fa dei controlli sull’uso di questi materiali, gli acquirenti non hanno nessun modo di capire qual è la dimensione del pericolo”. Per togliere quel fastidioso odore un aiuto viene proprio dalla molletta a patto che sia in legno. Basta cospargerla con olio profumato e fissarlo nelle fessure di ventilazione.



Quando accenderete l’aria condizionata, la molletta cosparsa di gocce di olio essenziale garantirà una emanazione di aria profumata per tutto l’ambiente della vostra automobile. Non è sempre necessario avere la molletta davanti, puoi facilmente riporla nel vano portaoggetti e usarla quando necessario. È ovvio che potrete usare la molletta magica ogni volta che vorrete.

