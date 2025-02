L’oroscopo occupa da sempre un posto speciale nel cuore degli. Che si tratti di una rapida occhiata alla pagina astrologica del quotidiano, di un approfondimento settimanale su una rivista o di un consulto con un astrologo professionista, milioni di italiani seguono con interesse le previsioni astrali. Dopo l’oroscopo di marzo di Paolo Fox, anche Ada Alberti ha pubblicato il suo oroscopo.

Ariete. Grande fortuna soprattutto in ambito sentimentale per i nativi dell’Ariete, sia per chi è in coppia che per i single. Il mese di marzo e l’intero 2025 saranno all’insegna dell’amore, sebbene non mancheranno momenti di tensione e contrasti. Chi non è impegnato potrà vivere esperienze emozionanti, anche grazie ai transiti di Venere nel segno, che per via dei suoi moti retrogradi vi influenzerà più volte: il periodo migliore va fino al 27 marzo, ma altre occasioni arriveranno più avanti. Potrebbero sorgere alcune difficoltà in ambito affettivo e familiare, ma queste serviranno a migliorare diverse situazioni.

Oroscopo marzo 2025 di Ada Alberti

Per i Toro sarà un periodo di riflessione su alcune questioni importanti. Buone notizie per i single, dato che le opportunità di incontri erano già presenti il mese scorso e anche marzo promette emozioni intense. L’importante è aprire il cuore e non lasciarsi sfuggire le occasioni. Il 2024 ha portato con sé una liberazione da ciò che non aveva più nulla da offrire, e ora è il momento di guardare al futuro con fiducia.

I Gemelli proseguiranno il loro momento positivo e proprio in queste settimane potrebbero trovarsi davanti a un’opportunità imperdibile. Anche sul piano lavorativo potrebbero arrivare novità rilevanti, con possibilità di cambiamenti e miglioramenti. Inoltre, chi vive una relazione ormai logora, se non l’ha chiusa nel 2024, potrebbe decidere di farlo proprio in questo mese.

Il Cancro attraverserà un periodo di incertezza e scoraggiamento, soprattutto a causa di delusioni in ambito professionale. Marte, nel suo moto retrogrado, sta transitando nel segno e vi renderà particolarmente attivi nel cercare di affermarvi sul lavoro. Tuttavia, fate attenzione: Saturno e Nettuno, a partire dal 30 marzo, transiteranno in Ariete, un segno a voi poco favorevole, e potrebbero rendervi instabili nelle decisioni.

Per il Leone la passione sarà protagonista e il mese di marzo si preannuncia interessante da questo punto di vista. Giove continuerà il suo passaggio nel segno amico dei Gemelli, aiutandovi a portare avanti progetti importanti, migliorare la situazione lavorativa e finanziaria, trovare soluzioni e magari cambiare impiego o ufficio. Mantenete una mentalità aperta, perché i cambiamenti potrebbero rivelarsi molto vantaggiosi.

