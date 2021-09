Non vanno solo d’amore e d’accordo Meghan Markle e il principe Harry. Quello che è venuto fuori qualche ora fa ha lasciato tutti senza parole. Ci sarebbe stato un vero e proprio litigio tra marito e moglie, causato da una terza incomoda. E lei si sarebbe resa protagonista di una sfuriata dettata dalla gelosia, probabilmente inaspettata anche dal fratello di William. Si sa che il carattere dell’americana non sia facilissimo da gestire e stavolta la donna è andata decisamente sopra le righe.

Intanto, si intitola “Prince Philip: The Family Remembers” ed è il documentario che sta realizzando la BBC in vista del primo anniversario dalla scomparsa del principe Filippo, duca di Edimburgo. Tra i protagonisti rientrano William e Harry. Dalla Bbc hanno fatto sapere che entrambi hanno già acconsentito a prendere parte alle riprese, doveroso ricordare il nonno e i bei momenti vissuti con lui. Si tratterebbe quindi dell’ultimo “miracolo” del principe Filippo. E potremmo quindi rivederli nuovamente assieme.

Meghan Markle si è arrabbiata non poco per un gesto di Harry, fatto presumibilmente con ingenuità ma che ha fatto scaldare gli animi alla sua consorte. Un po’ di tempo fa uno degli eredi al trono d’Inghilterra ha preso parte ad una gara di polo e ha incontrato una ragazza. Con lei si è anche fatto una foto e questo avrebbe infastidito non poco la statunitense. E l’immagine in questione comunque non è rimasta segreta, ma è stata pubblicata e diffusa online, diventando ormai di dominio pubblico.





A fornire indiscrezioni su questa presunta scenata di gelosia è stato ‘New Idea’. Meghan Markle non ha apprezzato l’istantanea che ha immortalato Harry abbracciato alla 24enne giocatrice di polo, Riley Ganzi. Una confidenza troppo esagerata per lei. Questo quanto venuto fuori: “Meghan Markle si è pentita della sua decisione di stare a casa. La mente di Meghan è andata in tilt non appena ha notato Riley, che è talentuosa, più giovane, bellissima e molto divertente”, hanno riferito alcune fonti.

La fonte citata da ‘New Idea’ ha concluso, riferendo della rabbia di Meghan Markle: “Certo, Harry è innamorato di Meghan oggi, ma ora che l’America si sta aprendo verso di lui e Harry tornerà sulla scena per raccogliere fonti a favore delle loro organizzazioni di beneficenza, Meghan potrebbe tenere sotto controllo il marito”. E lui dovrà quindi fare maggiormente attenzione la prossima volta.