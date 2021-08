Non è un giorno qualunque per Meghan Markle, infatti il 4 agosto cade il suo compleanno. E ha anche raggiunto un traguardo importante, visto che festeggia i suoi primi 40 anni. La moglie di Harry pare non abbia organizzato nulla di sfarzoso, ma ciò che i sudditi e tutto il mondo si aspettavano era la possibile reazione di Kate Middleton e del principe William. Ed è arrivata e quello che hanno fatto è stato davvero inaspettato. In pochi credevano che si potesse verificarsi questa situazione.

Intanto, la regina Elisabetta ha voluto renderle omaggio e in occasione di questa importantissima ricorrenza ha fatto pubblicare diverse immagini di lei e Harry, mentre applaudono a Buckingham Palace; si possono anche vedere degli scatti ritraenti Archie durante un viaggio africano della famiglia. Poi Meghan Markle appare anche in compagnia della sovrana d’Inghilterra in un’istantanea datata 2018, quando andarono insieme a Chester. Ma andiamo a scoprire insieme cosa hanno fatto Kate e William.

Anche il principe Carlo e Camilla, come la regina, hanno fatto gli auguri a Meghan Markle, postando una foto della duchessa di Sussex. E il tanto atteso messaggio di auguri è giunto anche da Kate Middleton e William. Dunque, nessun momento di polemica o di tensione. Almeno in questa giornata di festa per la coniuge di Harry, le asce di guerra sono state abbandonate e si è deciso solamente di omaggiarla. Davvero molto bella la foto scelta da Kate e William e postata sul loro profilo ufficiale su Twitter.





La foto selezionata dalla coppia fa riferimento a Meghan Markle, mentre si trovava in Oceania per compiere un viaggio istituzionale. Hanno festeggiato anche loro in maniera formale il giorno più importante della donna, che sicuramente avrà gradito questo gesto. Non sappiamo però se si sia trattato solamente di un gesto appunto dovuto o se dietro questa decisione ci sia la volontà di riavvicinarsi nel prossimo futuro. Non resta che aspettare qualche mese per capire come stanno realmente le cose.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD August 4, 2021

Ma secondo quanto riportano alcuni media britannici, sembra sua Maestà abbia ritirato l’invito al principe Harry e alla moglie Meghan Markle per il Giubileo di platino del 2022. L’anno prossimo infatti la Regina festeggerà i 70 anni di regno e a Buckingham Palace è già tutto pronto per i festeggiamenti. Ma l’annuncio dell’uscita del libro del nipote ha rovinato i piani. E la tensione potrebbe esserci ancora.